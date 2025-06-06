我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

重提艷照風波 張柏芝多年後鬆口：我信錯了人

外媒分析：川普和馬斯克「權錢對決」曝馬還有1招能擋法案

聖瑪利諾警局公布周報 嚴打酒駕

記者趙健╱聖瑪利諾報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
聖瑪利諾市警局在5月最後一周內共接獲499起報案，期間發生一起入室盜竊、數起汽車失竊案件。（記者趙健╱攝影）
聖瑪利諾市警局在5月最後一周內共接獲499起報案，期間發生一起入室盜竊、數起汽車失竊案件。（記者趙健╱攝影）

聖瑪利諾市警局在5月最後一周內共接獲499起報案，涉及入室搶劫、車內失竊、無照駕駛與公共滋擾等情事。警方強調，將持續強化巡邏與交通執法，嚴打酒駕與財產犯罪。

5月28日凌晨12時04分，Duarte Road 2900號街區一戶居民報案，稱睡夢中被聲響驚醒，發現有數名身穿黑衣、戴口罩與連帽衣的嫌犯闖入屋內，至少一人手持疑似手槍。嫌犯翻動櫃子後竊走個人物品，從窗戶入侵後逃逸。初步調查顯示，嫌犯從窗戶破壞入屋，警方已在周邊展開地毯式搜證與監視器調閱，事件引發社區居民關切。

此外，在5月最後一周內，有多起汽車遭竊報案。5月26日晚上9時37分，Huntington Drive 2600號街區一名居民報案稱，車輛遭不明人士非法開啟並偷走車內財物。翌日下午4時53分，California Boulevard 500號街區也發生類似案件，失主表示信用卡被盜刷。警方均已展開調查，並在現場附近進行走訪，以尋找目擊者及調閱監視器畫面。

警方並於巡邏中查獲酒駕與無照駕駛行為。5月29日上午，Ridgeway Road與Adair Street路口，一輛黑色轎車因未完全停車遭警方攔查。經查為37歲男子Franklin Mazariegos，西柯汶那市居民，曾因酒駕被吊銷駕照，現場無有效證件，警方依法開具傳票

5月30日下午，警方在Huntley Circle調查一起公共醉酒通報時，發現涉案男子並未酒醉，但身背兩項由洛市警局發出的通緝令，包括家庭暴力罪，總保釋金高達15萬美元。警方當場將其逮捕並交由洛市警局處理。

警方提醒民眾重視酒後駕車的危險，並指出所謂酒駕，指的是駕駛人在血液酒精濃度（BAC）達到或超過0.08%的情況下開車，這是美國大多數州界定酒駕的標準。許多人誤以為飲酒種類會影響酒測結果，但實際上「一杯就是一杯」。一份標準飲品約含有0.54盎司的純酒精，影響血液酒精濃度的效果相近。例如一杯5盎司的葡萄酒、一瓶12盎司的啤酒，或一小杯烈酒，都相當於一份標準酒精單位。

傳票 聖瑪利諾 Boulevard

上一則

洛縣市執法人員 啟動2025特奧火炬接力

下一則

好康報你知╱大華超市（99 Ranch Market）

延伸閱讀

警控州議員酒駕 檢：查無此事

警控州議員酒駕 檢：查無此事
國殤日長周末出行車潮 紐約嚴打酒駕、毒駕

國殤日長周末出行車潮 紐約嚴打酒駕、毒駕
加州參議員塞萬提斯酒駕車禍挨罰

加州參議員塞萬提斯酒駕車禍挨罰
警校畢業僅2天 新晉華裔警員涉酒駕撞車致5傷1命危

警校畢業僅2天 新晉華裔警員涉酒駕撞車致5傷1命危
高雄3天2酒駕奪命 「粗工」開保時捷闖5紅燈撞死67歲婦

高雄3天2酒駕奪命 「粗工」開保時捷闖5紅燈撞死67歲婦
酒駕警車肇逃 華埠五分局前警局長張保羅認罪

酒駕警車肇逃 華埠五分局前警局長張保羅認罪

熱門新聞

六、七十名華人在工業市一個倉庫內聚眾吸毒、淫亂被抓。（谷歌地圖）

洛杉磯約70華人聚眾吸毒淫亂被抓 無身分者恐遞解

2025-05-30 20:36
「不可能的任務：最終清算」導演Christopher McQuarrie（左起）、歐陽傑、湯姆克魯斯。（歐陽傑提供）

華男棄電腦行業 苦拚20載 今與阿湯哥演對手戲

2025-05-28 18:54
阿罕布拉市近日驚傳一起命案，一名42歲男子涉嫌在家中刺殺七旬年邁母親。（示意圖取自PEXELS網站）

華人區震驚命案 洛男子疑弒母後自殘 身份竟是...

2025-05-30 14:15
在還車現場，工作人員表示車子有新的刮痕，需要進行賠償。（受訪者提供）

華人租車歸還遭刁難 「1習慣」幫大忙

2025-05-29 22:41
遊民在診所屋頂露營、偷電、甚至放火。（KTLA5電視台）

洛縣遊民住上診所屋頂 醫生吶喊自己「住在地獄」

2025-05-29 14:50
HSI Los Angeles在南加一個地下夜總會逮捕36名中國及台灣籍人士，理由為非法滯留美國。（X@HSI Los Angeles影片截圖）

36華人無證客地下夜總會尋歡 洛杉磯執法機構一鍋端

2025-05-31 17:09

超人氣

更多 >
馬斯克丟核彈級宣言：川普在淫魔艾普斯坦的名單上

馬斯克丟核彈級宣言：川普在淫魔艾普斯坦的名單上
馬斯克支持彈劾川普換范斯接任 白宮：令人遺憾

馬斯克支持彈劾川普換范斯接任 白宮：令人遺憾
川習通話後 川普貼文：習近平邀請我訪問中國

川習通話後 川普貼文：習近平邀請我訪問中國
川普再推文回應馬斯克 但語氣和緩

川普再推文回應馬斯克 但語氣和緩
「沒有我川普早就輸了」馬斯克連環推文轟預算法案

「沒有我川普早就輸了」馬斯克連環推文轟預算法案