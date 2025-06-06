聖瑪利諾警局公布周報 嚴打酒駕

聖瑪利諾市警局在5月最後一周內共接獲499起報案，期間發生一起入室盜竊、數起汽車失竊案件。（記者趙健╱攝影）

聖瑪利諾 市警局在5月最後一周內共接獲499起報案，涉及入室搶劫、車內失竊、無照駕駛與公共滋擾等情事。警方強調，將持續強化巡邏與交通執法，嚴打酒駕與財產犯罪。

5月28日凌晨12時04分，Duarte Road 2900號街區一戶居民報案，稱睡夢中被聲響驚醒，發現有數名身穿黑衣、戴口罩與連帽衣的嫌犯闖入屋內，至少一人手持疑似手槍。嫌犯翻動櫃子後竊走個人物品，從窗戶入侵後逃逸。初步調查顯示，嫌犯從窗戶破壞入屋，警方已在周邊展開地毯式搜證與監視器調閱，事件引發社區居民關切。

此外，在5月最後一周內，有多起汽車遭竊報案。5月26日晚上9時37分，Huntington Drive 2600號街區一名居民報案稱，車輛遭不明人士非法開啟並偷走車內財物。翌日下午4時53分，California Boulevard 500號街區也發生類似案件，失主表示信用卡被盜刷。警方均已展開調查，並在現場附近進行走訪，以尋找目擊者及調閱監視器畫面。

警方並於巡邏中查獲酒駕與無照駕駛行為。5月29日上午，Ridgeway Road與Adair Street路口，一輛黑色轎車因未完全停車遭警方攔查。經查為37歲男子Franklin Mazariegos，西柯汶那市居民，曾因酒駕被吊銷駕照，現場無有效證件，警方依法開具傳票 。

5月30日下午，警方在Huntley Circle調查一起公共醉酒通報時，發現涉案男子並未酒醉，但身背兩項由洛市警局發出的通緝令，包括家庭暴力罪，總保釋金高達15萬美元。警方當場將其逮捕並交由洛市警局處理。

警方提醒民眾重視酒後駕車的危險，並指出所謂酒駕，指的是駕駛人在血液酒精濃度（BAC）達到或超過0.08%的情況下開車，這是美國大多數州界定酒駕的標準。許多人誤以為飲酒種類會影響酒測結果，但實際上「一杯就是一杯」。一份標準飲品約含有0.54盎司的純酒精，影響血液酒精濃度的效果相近。例如一杯5盎司的葡萄酒、一瓶12盎司的啤酒，或一小杯烈酒，都相當於一份標準酒精單位。