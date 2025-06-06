六四36周年集會 要民主反專制毋忘歷史

群眾安靜席地而坐悼念六四，前排舉牌者頭綁白布條，上書「勿忘六四」、「民主先魂」等字句。（記者張庭瑜/攝影）

六四天安門 事件屆滿36周年，數百名旅美華人4日聚集在中華人民共和國駐洛杉磯 總領事館前，舉行抗議與悼念活動。從老一輩民運先驅到年輕一代出走者，以及攜子參與的家長們，來自不同背景的聲音，在同一個午後與夜晚交織出對自由的呼喚與對極權的控訴。

影音來源：記者張庭瑜

這場活動由中國民主黨國際聯盟主辦，總負責人界立建表示，這是他們今年第五場相關行動，當日參與人數約有200多人。現場也發起簽署連署，聲援天安門母親與六四受難者群體，並表示將寄送至中國及相關海外組織。

來自台灣的政治大學國家發展研究所教授李酉潭多年來積極參與六四相關活動，今年特地飛抵美國參加。他說，與六年前相比，如今參與抗議的年輕人明顯增加，可見全球反對共產專制、極權暴政的聲音越來越強大。

雕塑家陳維明指出，六四事件象徵中國民主的夭折。他回憶，自己多年來持續關注六四，曾與遭坦克碾斷雙腿的學運倖存者方正見面，形容對方是「活生生的歷史見證」。