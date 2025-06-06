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六四36周年集會 要民主反專制毋忘歷史

記者張庭瑜/洛杉磯報導
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群眾安靜席地而坐悼念六四，前排舉牌者頭綁白布條，上書「勿忘六四」、「民主先魂」等字句。（記者張庭瑜/攝影）
群眾安靜席地而坐悼念六四，前排舉牌者頭綁白布條，上書「勿忘六四」、「民主先魂」等字句。（記者張庭瑜/攝影）

六四天安門事件屆滿36周年，數百名旅美華人4日聚集在中華人民共和國駐洛杉磯總領事館前，舉行抗議與悼念活動。從老一輩民運先驅到年輕一代出走者，以及攜子參與的家長們，來自不同背景的聲音，在同一個午後與夜晚交織出對自由的呼喚與對極權的控訴。

影音來源：記者張庭瑜

這場活動由中國民主黨國際聯盟主辦，總負責人界立建表示，這是他們今年第五場相關行動，當日參與人數約有200多人。現場也發起簽署連署，聲援天安門母親與六四受難者群體，並表示將寄送至中國及相關海外組織。

來自台灣的政治大學國家發展研究所教授李酉潭多年來積極參與六四相關活動，今年特地飛抵美國參加。他說，與六年前相比，如今參與抗議的年輕人明顯增加，可見全球反對共產專制、極權暴政的聲音越來越強大。

雕塑家陳維明指出，六四事件象徵中國民主的夭折。他回憶，自己多年來持續關注六四，曾與遭坦克碾斷雙腿的學運倖存者方正見面，形容對方是「活生生的歷史見證」。

入夜後，活動由「洛杉磯香港論壇」接續舉辦燭光晚會。參與者手持白花與蠟燭，在中領館前集體默哀，悼念1989年6月4日在天安門廣場犧牲的學生與民眾。

參與者列隊合影，前方鋪設六四紀實展板，後方高掛「六四英靈永垂不朽」大旗與悼念標語...
參與者列隊合影，前方鋪設六四紀實展板，後方高掛「六四英靈永垂不朽」大旗與悼念標語。（主辦單位提供）
現場抗議者與持中國國旗男子面對面僵持，氣氛一度緊張，警方與志工隨後介入勸離。（記...
現場抗議者與持中國國旗男子面對面僵持，氣氛一度緊張，警方與志工隨後介入勸離。（記者張庭瑜/攝影）
中國民主黨國際聯盟代表當眾朗讀1989年六四事件中罹難者名單，悼念當年犧牲的民主...
中國民主黨國際聯盟代表當眾朗讀1989年六四事件中罹難者名單，悼念當年犧牲的民主英靈。現場肅穆，群眾神情凝重。（主辦單位提供）
悼念六四群眾戴白布條坐滿中領館外街道，有人手持美國國旗與黃白鮮花，現場橫幅寫各類...
悼念六四群眾戴白布條坐滿中領館外街道，有人手持美國國旗與黃白鮮花，現場橫幅寫各類標語。（記者張庭瑜/攝影）
多位民運人士身穿寫有「中國民主黨」背心在場高呼口號，舉牌「共產黨下台」、「勿忘六...
多位民運人士身穿寫有「中國民主黨」背心在場高呼口號，舉牌「共產黨下台」、「勿忘六四」表達訴求。（記者張庭瑜/攝影）
參與者駐足於展板前閱讀六四死難者名錄與歷史資料，悼念畫面莊重肅穆。（記者張庭瑜/...
參與者駐足於展板前閱讀六四死難者名錄與歷史資料，悼念畫面莊重肅穆。（記者張庭瑜/攝影）
中國民主黨與海外民運人士在中領館外舉行演講與宣示，現場喊出「打倒中共暴政」、「平...
中國民主黨與海外民運人士在中領館外舉行演講與宣示，現場喊出「打倒中共暴政」、「平反六四」等口號。（記者張庭瑜/攝影）
悼念群眾坐滿洛杉磯中領館前街道，氣氛凝重。（記者張庭瑜/攝影）
悼念群眾坐滿洛杉磯中領館前街道，氣氛凝重。（記者張庭瑜/攝影）
「勿忘六四」燭光晚會夜間登場，講者於舞台發表追思演說，現場群眾靜默佇立，氣氛莊嚴...
「勿忘六四」燭光晚會夜間登場，講者於舞台發表追思演說，現場群眾靜默佇立，氣氛莊嚴。（主辦單位提供）
抗議群眾在寫滿簽名的「自由之牆」前集會，展示各項六四死難者資料與圖片說明。（記者...
抗議群眾在寫滿簽名的「自由之牆」前集會，展示各項六四死難者資料與圖片說明。（記者張庭瑜/攝影）
他表示，自由雕塑公園已成為海外重要的民主紀念場所之一，近年來越來越多年輕人主動參...
他表示，自由雕塑公園已成為海外重要的民主紀念場所之一，近年來越來越多年輕人主動參與，讓他深受感動。（記者張庭瑜/攝影）

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