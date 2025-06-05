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分散長者注意力 入室偷5萬財物 另有扮Uber派送員行竊

洛杉磯縣訊
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一名78歲的亞裔老婦人在自家前院整理花園時，遭三名女子聯手行騙盜竊，損失慘重，親友為其發起募款。（GoFundMe截圖）
一名78歲的亞裔老婦人在自家前院整理花園時，遭三名女子聯手行騙盜竊，損失慘重，親友為其發起募款。（GoFundMe截圖）

在光天化日之下，短短幾分鐘內，一名78歲的亞裔老婦人在自家前院整理花園時，竟遭三名女子聯手行騙盜竊，損失高達5萬美元。整起事件發生在洛杉磯縣拉米拉達市（La Mirada），全程被家中監視器拍下。

根據福斯電視台FOX 11報導，事發當時，一名陌生女子走近老婦人，佯裝搭話詢問吸引注意力；同一時間，另有兩名女子悄悄從側門溜進屋內行竊。受害者女兒Allison Kim表示，這三人行動極有組織性，顯然事先勘查過環境，對屋內財物一清二楚。「她們很厲害，非常有組織，知道該去哪裡、該拿什麼、怎麼藏東西、什麼值錢、什麼不值錢，所有該拿的都拿走了，」Kim說。

被盜物品包括多款名牌包，如Louis Vuitton和Chanel，以及高價珠寶與現金，總損失約5萬美元。更令人作嘔的是，其中一名嫌犯竟將贓物藏在裙下扮裝孕婦。Kim表示，母親事後受到極大驚嚇與傷害，「這種被侵犯的感覺，真的很可怕。」

洛杉磯縣警局指出，這類「分散注意力型」盜竊案在南加州正逐漸增加，特別針對家中獨處的年長者。警方調查發現，犯案者多為四至五人一組，通常選在上午11時至下午3時之間行動，一人負責門前對話，其餘人則從後門或側門進入屋內。

警方還指出，另一種近日興起的盜竊方式是「Uber入室搶劫」，犯案者扮成Uber派送員，手持Uber的袋子按門鈴，如果屋內無人回應，犯案者就會找到側門或後門闖入。

為了防止更多受害者出現，洛縣警局近期舉辦多場社區說明會，並透過社交媒體發布宣導影片，提醒民眾提高警覺，並提供以下幾項安全建議：所有門窗應全天保持上鎖；不要為陌生人開門；面對不認識的訪客，應使用門鈴攝影機；切勿讓陌生人進入家中；發現可疑活動應立即報警。

目前已有民眾為Kim母女發起GoFundMe募款頁面，盼協助她們度過難關。

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