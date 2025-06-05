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紀念六四 國會議員提決議案

【洛杉磯訊】
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國會議員金映玉發起決議，紀念六四運動。（金映玉網站）
國會議員金映玉發起決議，紀念六四運動。（金映玉網站）

眾議院印度太平洋事務小組委員會主席金映玉（Young Kim）、資深議員Ami Bera共同推出一項無黨派決議案，紀念1989年6月4日的天安門大屠殺遇難者，並譴責中國共產黨持續打壓中國人民的人權和基本自由。

金映玉說，「天安門事件在36年前向世界展示了中國共產黨的領導為了保持政權，會做任何事情，甚至會犧牲他們自己公民的生命。這些勇敢的受害者存在我們的心中，堅定了我們在全球爭取自由的決心，特別是中共持續折磨維族人，關押香港人，盜取我們的精神財產，對中國人們進行大規模監視。」她說，「這項無黨派決議釋放出一個聯合信息：美國國會支持中國和香港人的基本人權和自由。」

資深議員Ami Bera說，「在我們紀念天安門大屠殺事件36周年之際，我們緬懷無數以生命冒險或失去生命的人。他們追尋民主和基本人權。數十年之後，中共仍無情打壓持有異議的人，包括拘押人權律師，封口記者，起訴宗教少數人士以及解散香港的民主學院。這項無黨派決議釋放出一個有力信息：美國國會與那些爭取自由、尊嚴和民主價值的中國人、香港人站在一起。」

香港 天安門 中共

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