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聖地牙哥健康日 各科別19華裔醫師服務 創近年新高

聖地牙哥訊
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正在排隊諮詢醫師的民眾。（聖地牙哥華裔醫師協會）
正在排隊諮詢醫師的民眾。（聖地牙哥華裔醫師協會）

今年的聖地牙哥健康日活動亮點頻現，共有來自各科別的19位華人醫師參與，創下近年人數新高。醫師們熱情投入，為社區民眾提供專業、細心的諮詢服務。活動當天恰逢母親節，醫師協會特地為每位參與的醫師準備了一束鮮花，場面溫馨，十分感人。

醫師與志願者合影。（聖地牙哥華裔醫師協會）
醫師與志願者合影。（聖地牙哥華裔醫師協會）

值得一提的是，今年的活動首次有高中生志願者參與。他們協助引導現場秩序、分發資料，並協助民眾完成健康篩查，展現了年輕一代對社區服務的熱情與責任感，為活動增添了新的活力。

19位醫師為社區提供訊息、問診服務。（聖地牙哥華裔醫師協會）
19位醫師為社區提供訊息、問診服務。（聖地牙哥華裔醫師協會）

健康日活動內容豐富，受到參與民眾的一致好評。參加健康日活動的醫生有多位內科醫生：邵源，Connie Chen，高翎翎，秦兆藝，Rong（Cindy）Shi，魏爾曼，呼吸危重癥醫學科李京紅，血液腫瘤科陳堅，眼科宋德祿，精神科梁俐，兒科Sherry Bai-Tong，神經內科Tracy Wang，風濕免疫科楊虹，朱則今，病理科王德華，王煥友，樸喆，口腔科Cindy Ko，牙周種植科Karen Liu。聖地牙哥華裔醫師協會表示，未來將持續舉辦類似活動，為華人社區的健康保駕護航。

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