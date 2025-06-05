聖瑪利諾R提案通過 學區教育經費年增160萬 續期6年

聖瑪利諾聯合學區教育經費來源之一地塊稅案「Measure R」，於6月3日的特別選舉中以76%的贊成票順利通過。（記者趙健/攝影）

聖瑪利諾聯合學區 教育經費來源之一地塊稅案「Measure R」，於6月3日特別選舉中獲得壓倒性多數支持。根據洛縣 選務局數據，該案以76.29%的贊成高票通過，遠超法定三分之二門檻（66.67%），將續期六年，持續為學區提供穩定財政來源。

截至4日發稿，Measure R獲得2021票支持，628票反對。此次選舉共有1萬561名登記選民，其中2653人投票 ，九成選票來自郵寄投票。學區總監Linda de la Torre博士表示，Measure R高票通過充分展現出社區對學區教育品質的堅定承諾與支持，學區得以維持卓越表現，確保教職人員與課程每天能夠持續發揮重要影響力。

該學區華人教委會主席張志堅感謝社區始終將教育擺在優先位置，再次大力支持Measure R，使學區得以持續運用該筆資金來支付教師薪資、維持課程品質。

市議員周書揚表示，教師是學校的核心與靈魂，他們影響著這個社區中的每一個家庭，自己的孩子未來也將受益於學區優質的教學品質。「支持教師比什麼都重要，我們有時會忘記這一點。對我個人來說，影響我深遠的不是某一門課程或教室，而是這些在我成長過程中留下深刻影響、值得尊敬的教師們。」

Measure R為學區每年帶來約160萬美元穩定收入，資金專用於保留教師與輔導人員職位、維持小班教學規模、提供藝術、音樂以及STEM等高階課程。此項地塊稅於1991年首次通過，已數次獲選民同意續期。本次續期方案將維持目前每地塊每年415美元的稅費（2025-2026年），依照通膨調整但年增幅不超過3%，有效期為六年。