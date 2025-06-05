感恩志願者周 聖蓋博市府表揚近30位志願者無私奉獻

聖蓋博市市長曼查卡（左一）與受表彰的志願者徐豔珍（中間）以及黃智明。（曼查卡提供）

恰逢感恩志願者周，聖蓋博 市府於近日舉辦了感恩志願者活動，該市市長、市議員為約30位志願者頒發了感謝狀，肯定他們多年來為社區、城市作出的無私奉獻。

該活動於2日舉辦，根據聖蓋博市府，活動邀請近30名志願者參加，他們分別在社區服務領域和聖蓋博警局等部門做志願者，無私奉獻社會。活動上有晚餐、甜點。市長曼查卡發表講話。

聖蓋博市長、市議員與部分受表彰志願者合影。（聖蓋博市府）

市長曼查卡（Denise Menchaca）表示，「聖蓋博市很幸運有這樣一群積極奉獻的志願者，他們將時間花費在支持市政府的項目和部門中。他們的無私奉獻以多種方式豐富和加強了我們的社區。若沒有他們堅定的付出，聖蓋博將不會像現在繁榮。」

聖蓋博市長、市議員與部分受表彰志願者合影。（聖蓋博市府）

這些志願者均在聖蓋博市各個項目或部門擔任多年志願者。居民黃智明至今在聖蓋博警局、消防局擔任志願者四年。在警局，他的工作包括翻譯、設置相機等。因通過了高級別的背景調查，他甚至可以在較機密的工作中幫助警察。他表示，現在大約每周去警局兩天，平時還有本職工作。黃智明志願者經驗豐富，在來美國之前，他在香港 的政府部門擔任志願者長達27年。他說，做志願者可以學到很多東西，也可以認識很多朋友。

還有一位被表彰的志願者徐豔珍也是社區的「老熟人」了。她在聖蓋博市居住了45年，目前在非營利組織「年輕女性基督聯合會」的老人餐項目中擔任志願者，具體工作包括照顧來就餐的老人，維持就餐環境，派發午餐等。徐豔珍在YWCA做志願者之前，還參加過樂活50+，亞裔 青少年中心（AYC）等的志願者活動，長達10年。她表示，幫助他人讓自己很享受、很快樂。徐豔珍還有很高的政治參與意識，曾幫助數位市議員進行競選活動。

其他出席活動的還包括副市長陳履正、市議員丁言愉和吳程遠。