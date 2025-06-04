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雷暴、冰雹、強風 南加天氣惡劣可能持續至4日

洛杉磯訊
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南加部分地區危險天氣可能持續到4日。（讀者提供）
南加部分地區危險天氣可能持續到4日。（讀者提供）

國家氣象局（National Weather Service，簡稱NWS）表示，南加州部分地區3日出現多種危險天氣狀況，包括雷暴、冰雹、破壞性大風、以及對船員危險海況的預警。惡劣天氣可能持續至4日上午，因為該地區上方有一股不穩定的氣團。

根據mynewsla報導，氣象局預計3日下午，南加州一些地區可能出現惡劣天氣。氣象局在X平台上發布消息稱，聖蓋博山脈、羚羊谷（Antelope Valley）、以及范杜拉縣（ Ventura County）、聖塔芭芭拉縣（Santa Barbara County）山區的雷暴機率最大。當局敦促居民在暴風雨期間尋找庇護所，「雷聲轟鳴時，一定要躲進室內。」

氣象預報員指出，3日幾股低壓槽從西部和北部進入南加州，並攜帶亞熱帶水汽，從而促使沙漠和山區雷暴增強，並在夜幕降臨前將惡劣天氣推向山谷地區。

預報員表示，部分地區，尤其是靠近海岸的地區，不會出現任何降水。但內陸地區，尤其是山區和山口附近，局部地區可能出現近半英寸或更多降水。據氣象局預測，這種不穩定天氣預計持續到4日上午，大部分陣雨活動將在4日晚間消散。

近日內陸河濱都會區（Riverside metropolitan area ）的最高氣溫達到華氏80度，夜間最低氣溫在華氏50度以上，類似氣溫將持續到5日。屆時，白天氣溫開始攀升，周末可能達到華氏90度以上，夜間最低氣溫則在華氏60度左右。

加州 南加 聖蓋博

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