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業界釀公投扼「奧運薪資」 洛城職工反制

編譯組／綜合報導
參與抗衡商界推翻最低工資增長行動的職工團體之一「旅遊職工崛起聯盟」，致力捍衛早前洛城市議會通過的最低工資增長法令。（摘自「旅遊職工崛起聯盟」網站）
參與抗衡商界推翻最低工資增長行動的職工團體之一「旅遊職工崛起聯盟」，致力捍衛早前洛城市議會通過的最低工資增長法令。（摘自「旅遊職工崛起聯盟」網站）

洛杉機市酒店及機場職工3日於市府外，宣佈將以連串行動捍衛較早前市議會通過的最低工資增長法令，以抗衡商界正尋求全民公決呈請方式，試圖推翻此項法令。

根據市議會最近通過的法令，機場酒店職工的最低工資將由今年7月起增加至每小時22.50美元，並在隨後三年內，每年增加2.50美元，即到2026年7月起為每小時25美元，2027年7月提升至每小時27.50美元，2028年7月達每小時30美元，正值洛城舉辦奧運。另外，從2026年7月起，酒店員工還可獲得每小時8.35美元的醫療保健補貼。上述加薪案被稱為「奧運薪資」（Olympic Wage）。

然而，由洛杉機國際機場內的航空公司、酒店及特許經營公司則組成聯盟，名為「洛杉磯旅遊、就業和進步聯盟」尋求以公投方式推翻上述加薪法令。

該聯盟須在6月30日之前，收集到洛市登記選民約9萬3000個簽名，以使公投行動合規進行。支持公投行動者表示，有關法令將提高勞動成本，在現時旅遊業面臨挑戰下，或會引致部分企業裁員，或甚至倒閉。

旅遊業界職工則對此商界行動，發起抵抗。酒店房間服務員、廚師、洗碗員、航空公司配餐員及機場員工，聚集於市府大樓南面草坪，呼籲洛市選民不要給予業界的商人公投呈請簽名。

另外，曾參與倡議提高最低工資游說工作的「旅遊職工崛起聯盟」（Tourism Workers Rising Coalitio）成員亦於今天聯同市議員馬丁內斯（Hugo Soto-Martinez）和胡拉多（Ysabel Jurado），以及洛縣勞工聯盟主席惠勒 (Yvonne Wheeler)，一起舉行新記者。

代表南加州及亞利桑納州3萬2000名餐飲業職工的工會Unite Here Local 11發布的新聞稿稱：「業界商人不但沒有向員工支付應得的工資，反而花費逾100多萬美元阻止職工獲得足以維生的薪金，預計他們還將在這次公投行動中花費數百萬美元。」

該工會表示，自法令出台以來的過去兩年內，達美航空、聯合航空、希爾頓和萬豪酒店的執行長們薪酬總額已超過3.3億美元。本次公投呈請獲得達美航空、聯合航空和美國酒店及住宿協會的主要資助。

該工會先前曾領導提高附近轄區旅遊從業員的最低工資。該工會提及其他轄區的旅遊業職工由2016至2024年期間獲得工資增長的，包括聖塔蒙尼卡、西好萊塢、格蘭岱、長堤等地區。

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