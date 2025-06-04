王丹洛杉磯創建六四紀念館開幕 免費開放

「六四紀念館」2日正式在洛杉磯市開館，民運領袖王丹開幕儀式致詞，強調紀念館將成為記憶與良知的守護地。（王丹提供）

為紀念1989年「六四 天安門事件」中喪生的中國民眾，首座位美西的「六四紀念館」2日在艾蒙地市正式開館。該館由在美國的中國民運 領袖王丹 主導籌設，選擇在六四事件36周年之際開幕，具有深遠象徵意義。

展館內部設有香港反送中運動時間軸展牆，呈現香港社會運動發展脈絡，透過圖文與影音設備說明事件始末。（王丹提供）

紀念館開幕當天，來自洛杉磯各地的市民、學者、社區代表及民主運動支持者出席。王丹在致詞中表示，「六四紀念館的誕生，不只是為了回顧歷史，更是要讓那段記憶，在自由的土地上繼續發聲。」

他強調，36年前的北京街頭響起槍聲，無數年輕人倒在坦克與子彈下。他們追求自由、渴望民主，用生命書寫歷史的沉重篇章。「這座紀念館為他們而建，也是為未來的世代而建，讓真相不滅、良知長存。」王丹說。

館內陳列1989年天安門民主運動相關照片與歷史文件，重現當年學生與民眾和平請願的情景，讓觀眾直觀了解歷史真相。（王丹提供）

王丹指出，六四紀念館不僅屬曾經參與八九民運的一代人，也屬所有珍視自由與人權的人。他希望這座紀念館成為文化與思想交流的平台，讓美國社會更深刻理解中國人民對尊嚴與希望的追求。

牆面展示「還我同胞」黑底白字的紀念牌，刻有在六四事件中喪生者與失蹤者的姓名，供訪客追思與哀悼。（王丹提供）

據王丹說明，紀念館未來將積極發展成一座多功能的人文空間。館內除展覽常設的六四事件相關史料與影像，也將定期舉辦音樂會、書畫展、新書發表會、人文講座與紀錄片放映等活動。藉由文化傳遞與思想激盪，讓「六四」精神延續至今、跨越語言與世代的藩籬。

館內空間分為四大主題區：其一為「視覺空間」，展示結合歷史與藝術的多媒體裝置；其二為「展出空間」，呈現不同時期中國民間抗爭故事；其三為「閱讀空間」，提供沉思與學習場所；其四為「咖啡空間」，作為自由對話與社區互動的角落。

此外，紀念館也將設立「六四」核心展區、研究中心、活動中心與資料中心，保存相關歷史檔案與學術研究成果。王丹表示：「我們希望這裡能成為推動中國民主研究與討論的重要基地。」

未來館方也將擴大展覽主題，以「抗爭」作為核心理念，納入其他重要的中國現代抗爭事件，例如西藏的自治訴求、香港的「反送中」運動，以及近年中國境內的「白紙革命」等，向世界呈現中國人在威權體制下不斷追求自由與尊嚴的努力。

紀念館地址位3024 Peck Rd, El Monte, CA 91732，每周二至周日免費對外開放，上午10時至下午4時，周一休館。