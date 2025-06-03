ICE突擊人氣餐廳逮2人 老闆：員工全合法

南加州知名義式連鎖餐廳近日遭ICE突擊搜查，至少兩名員工被帶走，七家分店全數暫時關閉。（美聯社）

南加州知名義式連鎖餐廳Buona Forchetta，近日遭移民 暨海關執法局(ICE )突擊，導致七家分店全數暫時關閉。餐廳業者表示，突襲發生在聖地牙哥 South Park總店，至少兩名員工被帶走，其他人也一度遭拘留。業者與社區目前正積極協助受影響員工及其家屬，相關募款金額已突破7萬美元。

突襲行動5月30日下午約4時展開，當時餐廳正準備營業，數名全副武裝、戴面罩的ICE探員出現，持搜查令進店，並拘留十多名員工，其中包括總經理Renato Ametrano。雖然多數員工後來獲釋，但至少兩人仍被扣押在ICE拘留中心。

Renato Ametrano指出，所有員工皆具備合法工作與居留資格，目前餐廳已聘請律師協助尋找被拘留者下落，並協助其家人。餐廳在聲明中稱：「無法用言語形容內心的痛，這場突如其來的執法行動，讓每一位員工都留下創傷。」

此次突襲事件通過社交媒體迅速傳播，引起當地民代與社區強烈反彈。聖地牙哥市長Todd Gloria表示，已與國土安全調查局高層表達強烈關切，並指出：「這樣的聯邦行動，不僅無助公共安全，反而製造恐懼，破壞社區信任。」

市議員Sean Elo-Rivera更在社群平台痛批此舉為「國家贊助的恐怖行動」，直言：「這裡不是戰區，而是城市社區。」

國土安全部長諾姆(Kristi Noem)曾要求移民局將每日逮捕數提升至3000人，是目前平均數的三倍。聖地牙哥被點名為超過500個「庇護城市」之一，成為聯邦重點執法對象。

突襲當天，不少鄰近居民趕至餐廳，有人試圖包圍ICE車輛並阻止其離開，期間甚至傳出震撼彈聲響以驅散群眾。事後，多個South Park商家聯合發起募資，為被拘留員工籌措法律費用與家庭生活資金。截至6月2日，募款已突破7萬1000美元，超過原訂6萬美元目標。

Buona Forchetta旗下七家分店，包括位於Liberty Station、Coronado、Encinitas、San Marcos、San Clemente與新港灘等地，已暫停營業至3日，預計4日恢復營運。