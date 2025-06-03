賭城母親為患病家人點快餐 暖心經理讓她感動落淚

一位拉斯維加斯母親在一家熊貓快餐意外體驗到溫馨善意，其故事在網路上傳播。(本報檔案照)

拉斯維加斯一位母親在熊貓快餐意外體驗到溫馨善意，讓她在連日疲憊不堪生活中，感受到久違的暖意，她的發文在Reddit論壇引起討論，不少人因故事而動容。

這位母親名叫奧特加（Erica Ortega），她一家人近兩周被疾病纏身，病毒在一家六口間輪流傳染，包含丈夫與四個年幼孩子。

某晚，身心俱疲的奧特加試圖勸孩子們吃點東西，卻無果。於是她無奈地提議，「不然叫外賣好了，我買你們想吃的任何東西。」她笑說，「當時如果他們開口要吃義大利 空運來的千層麵，我可能也會答應。」所幸孩子們的要求簡單，「想吃熊貓快餐的炒麵。」

奧特加立刻打開外送App 下單，卻不斷遇到錯誤訊息，訂單始終無法完成。她說當時點的食物總額近94美元。因為網路下單不成，她親自開車前往Durango Drive 6630號的熊貓快餐門市購買。她回憶當時已是晚上7時，她一身狼狽，點了五份炒麵、兩份主菜及一份主餐。櫃台人員看著她的訂單愣了一下，隨後提醒，「妳如果改點家庭套餐，會比較划算。」奧特加聽了相當開心，能省下一點錢。

正當她感激之餘，一名經理走了過來，在櫃檯人員耳邊低聲說了幾句話，讓奧特加一陣緊張：「我第一反應是，櫃檯人員是不是因為幫我省錢，被責備了？」但事實正好相反——經理建議她直接改成點一大盤炒麵，比單點五份還便宜，讓她又多省一筆錢。

經理結帳時，還開玩笑問她怎麼點這麼多炒麵。奧特加解釋，「我的孩子們都生病了，這是他們唯一想吃的東西。」當奧特加接過收據時，幾乎感動到落淚，總金額只剩下54美元，整整省下40美元，她一再向經理道謝。

回到家後，奧特加拆開餐袋，意外發現裡面不僅多了兩份炒麵，還有將近50個幸運餅乾，讓她忍不住哭了出來。「我有一個自閉症兒子，對食物非常挑剔。我突然意識到，接下來三天的晚餐都不用煩惱了。」

這段小插曲讓奧特加深受感動，她寫信向熊貓快餐總部表達感謝，並在社群網站 Reddit分享這段經歷，迅速引起熱烈回響。