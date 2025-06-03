洛華埠最後一處室內購物中心 朝代廣場恐停業

近日，華埠公平發展會集結社區民眾和商販，抗議紅車開發商。（圖／華埠公平發展會提供）

洛杉磯華埠 的朝代廣場（Dynasty Center）是當地許多老僑的購物中心，如今這座華埠「最後的室內購物中心」，也面臨被新時代建案洪潮吞沒的境況。裡面的一些老商販逐漸面臨被新東家驅逐，不得不在破舊、待修繕的設施下艱難經營。

華埠公平發展會近日在華埠集結社區、商販發起集會，抗議朝代廣場新業主「紅車產業」非法驅逐這裡的老商販，以及罔顧商場年久失修的設施環境。他們在位於843 N Spring St的紅車產業，也叫「The Shop」舉辦抗議活動。

華埠公平發展會指出，朝代廣場許多設施破舊欠修理。（圖／華埠公平發展會提供）

這裡即將有新的商家入住，原本也是華埠社區老商家做生意的地方。2020年，紅車開發商將此處買下後，驅逐了20個小商家，稱他們可以遷至相鄰的朝代廣場經營。2021年，紅車開發商又收購了朝代廣場。華埠公平發展會稱，疫情 期間，紅車曾威脅驅逐過這裡的小商販，一些從「The Shop」搬遷至朝代廣場的商販，再次面臨流離失所。

華埠公平發展會指出，去年夏天，朝代廣場位於Spring大街一側的租戶被驅逐，這名租戶決定接受紅車開發商提出的將租戶遷至大樓其他商鋪的承諾，然而紅車卻在最後一刻退出這場交易，導致商家不得不在華埠之外的地方尋找去處。這一經歷，也讓商戶內的唯一員工丟了工作。

為維護商販的利益，華埠公平發展會如今代表朝代廣場的租戶，要求紅車開發商兌現四點要求：停止驅逐租戶並公開朝代廣場未來發展計畫；即時響應並完成設施維修，允許租戶在維修完成後返回他們的商店；定期維護公共區域，並確保建築物符合規範和法規；與有意續約的租戶簽署為期五年的合同。