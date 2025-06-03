中加經貿論壇 盼加強綠色環保合作

在「2025年中國-加州經貿論壇」上，黑龍江省情推介。（記者張宏／攝影）

「2025年中國-加州 經貿論壇」1日在洛杉磯Biltmore酒店舉行，論壇由中國駐洛杉磯總領館主辦，舊金山灣區委員會和洛杉磯世貿中心協辦。論壇促進加州與中國相關省市的貿易投資務實合作。

中領館總領事，大使郭少春發言。（記者張宏／攝影）

中國駐洛杉磯總領館總領事郭少春表示，中國與加州在經貿、教育、氣變、文化、旅遊等諸多領域，建立長期夥伴關係。加州一直走在對華經貿合作前列，中國已連續15年成為加州最大貿易夥伴。2023年加州對華服務貿易出口額達88億美元，中國為加州第八大服務貿易出口市場。去年，加州對華出口商品總額達151億美元，約占加州出口總額的8.2%，中國為加州第三大貨物貿易出口市場。

「2025年中國-加州經貿論壇」在1日洛杉磯Biltmore酒店舉行，圖為廈門航空攤位。（記者張宏／攝影）

灣區委員會主席兼首席執行官Jim Wunderman。（記者張宏／攝影）

他說，約40%中美貨物貿易，經由洛杉磯港 和長堤港進入加州，創造數十萬個就業機會。中國是加州第九大外資來源國，為加州提供超過2.5萬個高薪工作。此外，每年超過5萬名中國留學生 ，也為加州經濟做出重要貢獻。無論中美關係如何，中國與加州在各領域加強合作，符合雙方利益。

「2025年中國-加州經貿論壇」在1日洛杉磯Biltmore酒店舉行，與會代表們合影。（記者張宏／攝影）

中領館總領事郭少春，歡迎加州工商界參加廈門舉辦的中國國際投資貿易洽談會，和在上海舉辦的中國國際進口博覽會。（記者張宏／攝影）

郭少春表示，中國已全面取消製造業領域外商投資進入限制，正推動網路、文化等領域有序開放，也將擴大電信、醫療、教育等領域開放試點。

加州交通局廳長Toks Omishakin出席並發言。（記者張宏／攝影）

「2025年中國-加州經貿論壇」在1日洛杉磯Biltmore酒店舉行。（記者張宏／攝影）

加州交通廳長Toks Omishakin表示，加州在制定監管框架方面，處美國領先地位，並投資零排放技術，以減少與交通相關的碳排放。州長紐森2020年10月訪華期間，加州與中國簽署五份備忘錄，推動國家和地方層級合作。

Toks Omishakin也於去年年初訪問中國，州政府和中國在電池更換技術引入方面，進行交流。同時在論壇上，大家可深入了解中國在支持綠色航運走廊建設方面取得的進展，例如上海港在液化天然氣和綠色甲醇燃料營運方面，處於領先地位，這是值得加州政府學習的地方，希望未來在綠色環保等方面進行更多合作。