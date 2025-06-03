我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

第2個拿下川普關稅協議是這國？商務部長：快談成了

全球股市離歷史高點僅一步之遙 因這原因還可能再漲

華埠大聯盟 表揚社區模範雙親

記者張宏／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
華埠大聯盟主席馬樹榮（右二）為周本立（左二）頒發社會傑出貢獻獎。（記者張宏／攝影）
華埠大聯盟主席馬樹榮（右二）為周本立（左二）頒發社會傑出貢獻獎。（記者張宏／攝影）

在亞太裔傳統月，為表彰華人父母為家庭和社區做出的貢獻，華埠大聯盟日前在聖蓋博舉辦慶祝模範雙親節活動，現場表彰多名在培養子女教育和社區服務方面表現出色的華人雙親，共計200多名賓客共襄盛舉。

華埠大聯盟日前在聖蓋博舉辦慶祝模範雙親節活動， 法官周本立（前排左七）和大聯盟主...
華埠大聯盟日前在聖蓋博舉辦慶祝模範雙親節活動， 法官周本立（前排左七）和大聯盟主席馬樹榮（前排右六）及榮譽主席陳楚華（前排右五）等人合影。（記者張宏／攝影）

現場受到表彰的華人父母戴著花環站在領獎台上，有些人很感動，甚至流淚，覺得自己付出得到肯定。周本立獲得社會傑出貢獻獎，陳楚華夫婦、余文波夫婦，鄺志民夫婦、楊得成夫婦、林鷺明、梁紅珍、謝仁傑夫婦、朱伯田夫婦、梁玉霞，蔣郭慧珍夫婦，譚瑞進夫婦和馬麗萍夫婦獲得雙親傑出獎。

華埠大聯盟日前在聖蓋博舉辦慶祝模範雙親節活動，現場表彰多名在培養子女教育和社區服...
華埠大聯盟日前在聖蓋博舉辦慶祝模範雙親節活動，現場表彰多名在培養子女教育和社區服務方面表現出色的華人雙親。（記者張宏／攝影）

華埠大聯盟主席馬樹榮表示，這是華埠大聯盟第一次舉辦雙親節，契機是很多華人家庭父母為培養子女教育並取得好成績付出很多，有的子女在上市科技公司做到高管職位，這些華人二代在美國社會貢獻是因為好的家庭和父母。這些華人父母不僅子女出色，自身也不忘回饋社區，希望藉此表彰讓他們繼續努力。像大聯盟榮譽主席陳楚華來美20年，為全美各大超市提供貨源，且計畫在美國各地開設自己的超市，陳楚華事業成功之餘，也不忘記服務華人社區業，先後在華埠火災和伊頓野火中捐錢捐物資，堪稱華人之光代表。

華埠大聯盟日前在聖蓋博舉辦慶祝模範雙親節活動，現場表彰多名在培養子女教育和社區服...
華埠大聯盟日前在聖蓋博舉辦慶祝模範雙親節活動，現場表彰多名在培養子女教育和社區服務方面表現出色的華人雙親。（記者張宏／攝影）

他表示，美國上市醫藥公司的老闆于文波事業成功不忘回饋社會，馬麗萍夫婦為培養子女不遺餘力，如今他們都在美國立足擁有很好的職業和社會地位，是美國新一代移民的傑出代表。同時這次特別為法官周本立頒發傑出貢獻獎，周本立之前作為加州眾議員積極服務社區，為社團頒獎無數，如今他成為法官，也想為其頒獎，表彰他代表華人在美國主流社會為華人爭取權益和發聲。

華人 華埠 周本立

上一則

警沒收宗教用大麻 原住民教會提告

下一則

政大校長率團訪世報 探討AI與新聞教育

延伸閱讀

「大又美法案」闖關參院 川普喊話：7月4日前送我桌上

「大又美法案」闖關參院 川普喊話：7月4日前送我桌上
矽谷社區彩繪變電箱美化市容 街頭塗鴉銳減7成

矽谷社區彩繪變電箱美化市容 街頭塗鴉銳減7成
紐約亞裔傳統文化大遊行 亞當斯出席肯定亞裔貢獻

紐約亞裔傳統文化大遊行 亞當斯出席肯定亞裔貢獻
MLB／水手羅利23轟出爐 超越大谷獨居全壘打王

MLB／水手羅利23轟出爐 超越大谷獨居全壘打王
華埠「在地療癒」 揭幕地圖互動藝術

華埠「在地療癒」 揭幕地圖互動藝術
市長參選人斯靜格訪華埠 承諾市政決策納入華社聲音

市長參選人斯靜格訪華埠 承諾市政決策納入華社聲音

熱門新聞

六、七十名華人在工業市一個倉庫內聚眾吸毒、淫亂被抓。（谷歌地圖）

洛杉磯約70華人聚眾吸毒淫亂被抓 無身分者恐遞解

2025-05-30 20:36
「不可能的任務：最終清算」導演Christopher McQuarrie（左起）、歐陽傑、湯姆克魯斯。（歐陽傑提供）

華男棄電腦行業 苦拚20載 今與阿湯哥演對手戲

2025-05-28 18:54
鄭德倫分享案例，在爾灣市一棟市值超過700萬美元的華人住宅，因未繳納HOA費用而啟動拍賣程序，最終以1萬7千多美元的價格被拍賣出手。（圖片取自Zillow網站）

只因這原因 華人700萬豪宅僅賣1.7萬

2025-05-27 20:53
張國興（右）之前專程去台灣探訪各種養生村，但最後發現還是留在美國養老更適合。（張國興提供）

有人葉落歸根住不慣 再回美

2025-05-26 02:15
洛杉磯四合院豪宅驚艷上市，要價1760萬美元。（Zillow）

洛杉磯四合院1760萬上市 屋主上海人 致敬蘇州園林

2025-05-27 23:38
在還車現場，工作人員表示車子有新的刮痕，需要進行賠償。（受訪者提供）

華人租車歸還遭刁難 「1習慣」幫大忙

2025-05-29 22:41

超人氣

更多 >
史上最大崩盤來了？富爸爸作者清崎：別說我沒警告

史上最大崩盤來了？富爸爸作者清崎：別說我沒警告
港媒：許其亮因早晨跑步引發心肌梗塞而亡

港媒：許其亮因早晨跑步引發心肌梗塞而亡
川普雖簡單粗暴 普林斯頓教授：美國大學國際生的確已成問題

川普雖簡單粗暴 普林斯頓教授：美國大學國際生的確已成問題
換工作轉存401(k)紙本支票被盜領 他痛失10萬還欠稅

換工作轉存401(k)紙本支票被盜領 他痛失10萬還欠稅
拔插頭省電 拔錯更花錢…專家教訣竅：先從3家電下手

拔插頭省電 拔錯更花錢…專家教訣竅：先從3家電下手