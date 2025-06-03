華埠大聯盟 表揚社區模範雙親

華埠大聯盟主席馬樹榮（右二）為周本立（左二）頒發社會傑出貢獻獎。（記者張宏／攝影）

在亞太裔傳統月，為表彰華人 父母為家庭和社區做出的貢獻，華埠 大聯盟日前在聖蓋博舉辦慶祝模範雙親節活動，現場表彰多名在培養子女教育和社區服務方面表現出色的華人雙親，共計200多名賓客共襄盛舉。

華埠大聯盟日前在聖蓋博舉辦慶祝模範雙親節活動， 法官周本立（前排左七）和大聯盟主席馬樹榮（前排右六）及榮譽主席陳楚華（前排右五）等人合影。（記者張宏／攝影）

現場受到表彰的華人父母戴著花環站在領獎台上，有些人很感動，甚至流淚，覺得自己付出得到肯定。周本立 獲得社會傑出貢獻獎，陳楚華夫婦、余文波夫婦，鄺志民夫婦、楊得成夫婦、林鷺明、梁紅珍、謝仁傑夫婦、朱伯田夫婦、梁玉霞，蔣郭慧珍夫婦，譚瑞進夫婦和馬麗萍夫婦獲得雙親傑出獎。

華埠大聯盟日前在聖蓋博舉辦慶祝模範雙親節活動，現場表彰多名在培養子女教育和社區服務方面表現出色的華人雙親。（記者張宏／攝影）

華埠大聯盟主席馬樹榮表示，這是華埠大聯盟第一次舉辦雙親節，契機是很多華人家庭父母為培養子女教育並取得好成績付出很多，有的子女在上市科技公司做到高管職位，這些華人二代在美國社會貢獻是因為好的家庭和父母。這些華人父母不僅子女出色，自身也不忘回饋社區，希望藉此表彰讓他們繼續努力。像大聯盟榮譽主席陳楚華來美20年，為全美各大超市提供貨源，且計畫在美國各地開設自己的超市，陳楚華事業成功之餘，也不忘記服務華人社區業，先後在華埠火災和伊頓野火中捐錢捐物資，堪稱華人之光代表。

華埠大聯盟日前在聖蓋博舉辦慶祝模範雙親節活動，現場表彰多名在培養子女教育和社區服務方面表現出色的華人雙親。（記者張宏／攝影）

他表示，美國上市醫藥公司的老闆于文波事業成功不忘回饋社會，馬麗萍夫婦為培養子女不遺餘力，如今他們都在美國立足擁有很好的職業和社會地位，是美國新一代移民的傑出代表。同時這次特別為法官周本立頒發傑出貢獻獎，周本立之前作為加州眾議員積極服務社區，為社團頒獎無數，如今他成為法官，也想為其頒獎，表彰他代表華人在美國主流社會為華人爭取權益和發聲。