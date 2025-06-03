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洛縣圖書館 6至8月免費送兒少午餐

洛杉磯訊
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洛杉磯縣圖書館為18歲及以下人士提供夏季免費午餐。（洛杉磯縣圖書館）
洛杉磯縣圖書館為18歲及以下人士提供夏季免費午餐。（洛杉磯縣圖書館）

天下沒有免費的午餐？這個夏天，在洛杉磯縣圖書館有。從6月至8月，洛杉磯縣20家圖書館將為18歲及以下青少年、小朋友發放免費午餐，沒有家庭收入限制。

根據洛杉磯縣圖書館官網，從6月16日（周一）至8月8日（周五），每周一至五或周二至五（視不同圖書館而定）的中午12時至下午1時在參與該項目的圖書館發放免費午餐。領取午餐的民眾必須是18歲及以下年齡，且必須在圖書館內食用。該項目對領取人的家庭收入沒有要求。

參與該項目的洛杉磯縣圖書館包括：東洛杉磯圖書館，湖洛杉磯（Lake Los Angeles）圖書館，Quartz Hill圖書館，羅蘭岡圖書館，南惠提爾圖書館，Woodcrest圖書館，鮑爾溫公園圖書館，卡森市圖書館，Clifton M. Brakensiek圖書館，康普頓（Compton）圖書館，艾爾蒙地圖書館，拉朋第圖書館，蘭卡斯特圖書館，Lawndale圖書館，Lomita圖書館，紐瓦克（Norwalk）圖書館，派拉蒙圖書館，聖費南度圖書館，聖蓋博圖書館，天普市圖書館。

需要注意的是，6月19日和7月4日節假日沒有午餐。拉朋第圖書館的午餐項目截至8月1日。

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