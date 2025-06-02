陪牠走完最後一程 毛孩子安樂死 見證生命洗禮

Linda李和她的愛犬Yogi。（李曉佳提供）

和自家寵物 告別，對於許多人家來說，是一場生命的洗禮。

「在我看來，見證死亡的過程是見證生命的最好過程」，蒙特利公園市寵物飼主Ceci林說，她從寵物們的身上學到了生命的這一重要功課。所有飼養寵物的人家，總有一天要和寵物們說再見，這一天，對於許許多多飼主來說，會在生命中留下印記。

「因為是獨生女，我從小在家裡就一直有小動物陪伴，貓、狗、小雞、小鴨、小鳥都有，」30年前從北京來美留學，現在一家貿易公司擔任主管的Ceci林說，家裡的寵物迎來送往已經好幾個，在美國，已為家裡的兩隻寵物狗最後送別。

她的寵物狗，一隻是京巴「奔奔」活了14歲；另一隻是黑色拉布拉多犬「Shannon」，走的時候12歲。十多年朝夕相處，主人和寵物感情深厚，「它們就像是我們的毛孩子，家裡人一樣。」Ceci說，當寵物的生命走到了盡頭，在她看來應該放手，她的兩隻狗狗都是安樂死。

Ceci家的拉布拉多Shannon不幸患上淋巴癌，「當時我們給它做癌症 治療，但整個過程都只能延長她的生命，無法康復，」她說，Shannon每隔兩個星期就要接受一次化療，因為不能讓藥物對狗狗的生命造成危險，所以化療的劑量很小。經過半年化療，狗狗身上的癌細胞 會進入一種休眠狀態，但幾個月後癌細胞捲土重來；而再次復發時，化療的作用已大大減少甚至消失。

Ceci說，她永遠忘不了Shannon生命的最後幾天的每個小時。最後一天正好是美國獨立日，大兒子Stanly燒烤了很多肉和各種好吃的，Shannon和往常一樣，高興地和家人共用晚餐，但第二天就不行了。家人都知道，她真的要走了。

「和狗狗說再見，實在不是一件容易的事情，」阿蘇薩市飼主Linda李說，她家的拉布拉多Yogi十多年來每天到門口取回報紙交到主人手中，但有一天狗狗一下子病倒了，醫生檢查說，狗狗體內全是血，肝臟旁邊有一個不小的腫瘤，可以開刀，但不能保證還能活多長時間。Linda把狗狗帶回家， 餵牠吃雲南白藥止血，Yogi果然在幾天後重新活蹦亂跳，但沒多久又癱倒在地，不能走動，「體重80磅，你一個人根本抬不動它。」

雖然不得不送走牠們，但毛孩子在很多飼主的心中永遠占有特別的位置。「在我的心目中，兩個毛孩子留下了永遠的聰明、美麗，每一天都那麼讓人愉快」，Ceci說，尤其是她的Shannon，身懷癌症，卻活得好痛快，每天的生命都充滿活力，追蝴蝶、追公鷄、將入侵家園的土狼趕走，每天與家人共進晚餐；走的時候乾淨而平靜，非常美好的一生。Ceci家中至今存放著兩隻愛犬的骨灰盒，永久陪伴主人。