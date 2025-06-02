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上千佛教信眾 匯聚南加慶佛誕

記者楊青／洛杉磯報導
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來自全美和世界各地上千佛教信眾匯聚南加，共慶佛誕，祈求世界和平。（記者楊青/攝影）
來自全美和世界各地上千佛教信眾匯聚南加，共慶佛誕，祈求世界和平。（記者楊青/攝影）

世界佛教總部、聖蹟寺、華藏寺、慈善寺及聖格講堂5月30日、31日在南加州聯合舉辦兩場大型佛教法會，同時發行「南無第三世多杰羌佛經藏總集」第七集至第11集。來自全美和世界各地上千佛教信眾匯聚一堂，共慶佛誕。

南無第三世多杰羌佛佛誕慶會在格蘭岱市政禮堂舉行，約1200名佛教徒參加慶會。法會在鐘鼓齊鳴和千人齊誦南無第三世多杰羌佛佛號聲中揭开序幕。僧眾儀仗隊手執香爐、幢幡進場，場面浩大。

羌佛辦公室組織編輯、由法音出版社出版的第七集至第11集經書，在本次法會上與大眾見面，這是繼2023年和2024年「南無第三世多杰羌佛經藏總集」聖典法會後，南無羌佛說法經藏最新出版的五集。該藏經總集的英文翻譯，預計今年下半年開始在網路平台陸續刊布。

第三世多杰羌佛辦公室主任朗博•翟芒尊者分享學佛的目的，學習佛陀正法的精髓，在落實修行與修法。他表示，《南無第三世多杰羌佛經藏總集》匯集了佛陀的重要說法與著作，是修學佛法的珍貴寶典，內容博大精深，同時以現代人容易聽懂的質樸淺顯語言，將佛陀原始佛法的精髓傳授給世人，成為現代及未來修行人的指南。

本次法會上，斯里蘭卡龍喜國際佛教大學創辦人強帝瑪長老攜僧眾赴會，該佛教大學正計劃設立聞法中心，將《南無羌佛法音與經藏總集》翻譯成多語言，促進佛陀教法全球交融共弘。

法會隨後舉行「佛前大供」，信眾們還參加了佛法加持活動，接受高僧施灑法水，祈望消災除障，吉祥安康。

來自全美和世界各地上千佛教信眾匯聚南加，共慶佛誕，祈求世界和平。（記者楊青/攝影...
來自全美和世界各地上千佛教信眾匯聚南加，共慶佛誕，祈求世界和平。（記者楊青/攝影）

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