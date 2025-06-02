我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普基本盤拉警報？沒讀大學白人選民每屆大選少2%

「央行界教父」費雪辭世 柏南克、德拉基都是他的學生

家暴男剛出獄 當街毆打女友 警開槍制伏

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
監視器畫面顯示，47歲嫌犯何塞馬丁尼茲抓住女友手臂，強行將她拉向自己的白色吉普SUV，並對其施暴。（取自奇諾市警局）
監視器畫面顯示，47歲嫌犯何塞馬丁尼茲抓住女友手臂，強行將她拉向自己的白色吉普SUV，並對其施暴。（取自奇諾市警局）

奇諾市（Chino）警方日前公布一段驚險追捕家暴嫌犯影片，該嫌犯不僅當街毆打女友，還在警方追捕過程中駕車高速逃竄，最終遭警方開槍擊中。

事件發生於3月10日凌晨12時6分，奇諾市警局接獲報案，在蒙地維斯塔大道（Monte Vista Avenue）14000號街區，一名女子頭部流血，疑似遭男友施暴。

案發地監控畫面顯示，47歲嫌犯何塞馬丁尼茲（Jose Martinez），在停車場與女友碰面。兩人剛下車似乎正在交談，但畫面無聲。隨後局勢急轉直下，馬丁尼茲突然抓住女子手臂，強行將她拉向自己的白色吉普SUV。畫面可見，馬丁尼茲一度試圖將女子塞進後座，但女子掙脫逃跑。他追上後，將她頭部猛力撞向路邊燈柱，並多次拳打腳踢。之後又企圖再次將女子拖回車內，未果後駕車逃逸。警方表示，受害女隨後被送往醫院，頭部與臉部受傷。

警員當天上午11時30分左右，在芳塔那市（Fontana）一處住宅外，發現馬丁尼茲的白色SUV。警方指出，馬丁尼茲是有前科的重犯，曾因持槍殺人被判刑18年，近期剛出獄。

警方嘗試攔停馬丁尼茲的車，未料他不僅拒捕，還以車輛衝撞前後兩輛警車後逃逸，展開一場橫跨五城的高速追逐。警方表示，馬丁尼茲逃跑過程中，最高時速超100哩、多次闖紅燈，對公眾安全構成極大威脅。

最終，警方在Montclair市Kadota大道10800號街區利用PIT戰術撞停他的車，但馬丁尼茲仍拒絕下車，與警方對峙長達一小時。談判專員不斷透過擴音器勸說他投降。之後，馬丁尼茲更是突然從車內跳出，雙手作出持槍姿勢。警方立即開槍，影片中可聽見至少兩聲槍響，同時也釋放警犬將其制服。馬丁尼茲面部朝下倒地後，現場救護人員即刻施救，隨後將他送醫，情況危急。

警方事後確認，馬丁尼茲手中所持並非槍枝，而是一個外接電池包，但當時他以雙手模仿持槍動作，導致警方誤認為具攻擊性。此案目前由三個單位分別展開調查：聖伯納汀諾縣警長辦公室與地檢署負責調查警方開槍是否合法；芳塔那市警局調查他以車輛攻擊警車是否構成致命武器攻擊；奇諾市警方則負責調查原始家暴、企圖綁架與警察執法是否符合部門規範。

SUV 槍擊

上一則

好市多6.99熱門菜品回歸 評價不一

下一則

獸醫專業評估 平靜與牠告別

延伸閱讀

剛出獄家暴男 加州華人區當街暴打女友 逃竄5城後結局曝光

剛出獄家暴男 加州華人區當街暴打女友 逃竄5城後結局曝光
林昶佐談妻子罕病與家暴陰影 稱赴任芬蘭首先要做這件事

林昶佐談妻子罕病與家暴陰影 稱赴任芬蘭首先要做這件事
MLB／大谷挑戰連4場開轟失敗 克蕭勝投被牛棚搞砸

MLB／大谷挑戰連4場開轟失敗 克蕭勝投被牛棚搞砸
聯合國：加薩援助中心現場混亂以軍開槍 約47人受傷

聯合國：加薩援助中心現場混亂以軍開槍 約47人受傷
女車道上持刀遭警開槍 奇諾岡公路大塞

女車道上持刀遭警開槍 奇諾岡公路大塞
奇諾岡女子持刀逼警開槍 71號公路長周末大塞車

奇諾岡女子持刀逼警開槍 71號公路長周末大塞車

熱門新聞

六、七十名華人在工業市一個倉庫內聚眾吸毒、淫亂被抓。（谷歌地圖）

洛杉磯約70華人聚眾吸毒淫亂被抓 無身分者恐遞解

2025-05-30 20:36
「不可能的任務：最終清算」導演Christopher McQuarrie（左起）、歐陽傑、湯姆克魯斯。（歐陽傑提供）

華男棄電腦行業 苦拚20載 今與阿湯哥演對手戲

2025-05-28 18:54
鄭德倫分享案例，在爾灣市一棟市值超過700萬美元的華人住宅，因未繳納HOA費用而啟動拍賣程序，最終以1萬7千多美元的價格被拍賣出手。（圖片取自Zillow網站）

只因這原因 華人700萬豪宅僅賣1.7萬

2025-05-27 20:53
張國興（右）之前專程去台灣探訪各種養生村，但最後發現還是留在美國養老更適合。（張國興提供）

有人葉落歸根住不慣 再回美

2025-05-26 02:15
洛杉磯四合院豪宅驚艷上市，要價1760萬美元。（Zillow）

洛杉磯四合院1760萬上市 屋主上海人 致敬蘇州園林

2025-05-27 23:38
在還車現場，工作人員表示車子有新的刮痕，需要進行賠償。（受訪者提供）

華人租車歸還遭刁難 「1習慣」幫大忙

2025-05-29 22:41

超人氣

更多 >
鍾漢良悔拒演「甄嬛傳」 導演記仇14年這部戲被虐失聲

鍾漢良悔拒演「甄嬛傳」 導演記仇14年這部戲被虐失聲
孫中山長孫女孫穗瑛在美辭世 曾致函馬英九談孫家後代嫡庶分

孫中山長孫女孫穗瑛在美辭世 曾致函馬英九談孫家後代嫡庶分
烏版木馬屠城 俄41架戰略轟炸機被毀損失70億美元

烏版木馬屠城 俄41架戰略轟炸機被毀損失70億美元
不用拚命打掃 74歲媽媽家如何做到少物又乾淨？

不用拚命打掃 74歲媽媽家如何做到少物又乾淨？
美27州今日起可能出現極光 地磁風暴來了

美27州今日起可能出現極光 地磁風暴來了