家暴男剛出獄 當街毆打女友 警開槍制伏

監視器畫面顯示，47歲嫌犯何塞馬丁尼茲抓住女友手臂，強行將她拉向自己的白色吉普SUV，並對其施暴。（取自奇諾市警局）

奇諾市（Chino）警方日前公布一段驚險追捕家暴嫌犯影片，該嫌犯不僅當街毆打女友，還在警方追捕過程中駕車高速逃竄，最終遭警方開槍擊 中。

事件發生於3月10日凌晨12時6分，奇諾市警局接獲報案，在蒙地維斯塔大道（Monte Vista Avenue）14000號街區，一名女子頭部流血，疑似遭男友施暴。

案發地監控畫面顯示，47歲嫌犯何塞馬丁尼茲（Jose Martinez），在停車場與女友碰面。兩人剛下車似乎正在交談，但畫面無聲。隨後局勢急轉直下，馬丁尼茲突然抓住女子手臂，強行將她拉向自己的白色吉普SUV 。畫面可見，馬丁尼茲一度試圖將女子塞進後座，但女子掙脫逃跑。他追上後，將她頭部猛力撞向路邊燈柱，並多次拳打腳踢。之後又企圖再次將女子拖回車內，未果後駕車逃逸。警方表示，受害女隨後被送往醫院，頭部與臉部受傷。

警員當天上午11時30分左右，在芳塔那市（Fontana）一處住宅外，發現馬丁尼茲的白色SUV。警方指出，馬丁尼茲是有前科的重犯，曾因持槍殺人被判刑18年，近期剛出獄。

警方嘗試攔停馬丁尼茲的車，未料他不僅拒捕，還以車輛衝撞前後兩輛警車後逃逸，展開一場橫跨五城的高速追逐。警方表示，馬丁尼茲逃跑過程中，最高時速超100哩、多次闖紅燈，對公眾安全構成極大威脅。

最終，警方在Montclair市Kadota大道10800號街區利用PIT戰術撞停他的車，但馬丁尼茲仍拒絕下車，與警方對峙長達一小時。談判專員不斷透過擴音器勸說他投降。之後，馬丁尼茲更是突然從車內跳出，雙手作出持槍姿勢。警方立即開槍，影片中可聽見至少兩聲槍響，同時也釋放警犬將其制服。馬丁尼茲面部朝下倒地後，現場救護人員即刻施救，隨後將他送醫，情況危急。

警方事後確認，馬丁尼茲手中所持並非槍枝，而是一個外接電池包，但當時他以雙手模仿持槍動作，導致警方誤認為具攻擊性。此案目前由三個單位分別展開調查：聖伯納汀諾縣警長辦公室與地檢署負責調查警方開槍是否合法；芳塔那市警局調查他以車輛攻擊警車是否構成致命武器攻擊；奇諾市警方則負責調查原始家暴、企圖綁架與警察執法是否符合部門規範。