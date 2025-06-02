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紀念2戰勝利80周年 飛虎傳奇圖片展9月開鑼

記者張宏／洛杉磯報導
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美國飛虎隊傳播協會與美中航空遺產基金會日前在聖蓋博主辦「飛虎傳奇-紀念二戰勝利80周年圖片展」發布會。（記者張宏／攝影）
美國飛虎隊傳播協會與美中航空遺產基金會日前在聖蓋博主辦「飛虎傳奇-紀念二戰勝利80周年圖片展」發布會。（記者張宏／攝影）

美國飛虎隊傳播協會與美中航空遺產基金會舉辦「飛虎傳奇─紀念二戰勝利80周年圖片展」發布會，圖片展將於9月在洛杉磯展出，免費向公眾開放。這個展出旨在銘記中美並肩作戰的歷史友誼，同時將飛虎隊歷史遺產傳承給更多的美國年輕一代。

活動當天舉辦「飛越世界之巔─紀念駝峰航線83周年論壇」。美國飛虎隊傳播協會多年普及飛虎隊與中國軍民聯合抗戰的故事，從專業歷史研討會如跨越太平洋─紀念美國飛虎隊援華論壇、飛越世界之巔─紀念駝峰航線論壇，再到生動感人的故事研討會，如播放飛虎情緣電影，講述飛虎隊員班尼達被日機擊落，被中國老百姓營救的故事，再到充滿創意的飛虎隊中美情友誼牆。

美國飛虎隊傳播協會主席虞清。（記者張宏／攝影）
美國飛虎隊傳播協會主席虞清。（記者張宏／攝影）

飛虎隊傳播協會主席虞清表示，圖片展圖片來自飛虎隊老兵，並由美國空軍博物館製作。該展由美中航空遺產基金會提供約150幅珍貴圖片和詳盡文字說明，30多塊大幅展板組成。此圖片展共分為五個篇章，分別是中國空戰1937-1941、美國志願航空隊1941-1942、中國空軍特遣隊和杜立特空襲1942-1943、第十四航空隊1943-1945、駝峰空運1942-1945。

她說，全面呈現二戰時期美國陸軍航空隊在中國抗擊日軍的整個歷史背景，及中國軍民提供有力支援和救助。這些飛虎隊圖片展極其珍貴， 曾在首都華盛頓的美國國家航空航天博物館、大黃蜂號航空母艦、中途島號航空母艦、無畏號航空母艦、美國國家空軍博物館等展覽，計畫今年9月在洛杉磯展出，免費向公眾開放。

在紀念二戰勝利80年的歷史節點，舉辦圖片展具有多重意義，展覽不僅是歷史回望，更是未來的宣言，提醒大家以跨越國界的勇氣與智慧，共同守護人類文明的薪火，緬懷英雄，祝福中美人民世代友善。活動得到中領館副總領事郭志強、國會議員趙美心夫婦和加州財務長馬世雲、 美國粵港澳大灣區企業家總商會主席林達堅等人的支持，南加華聯代表張素久、張勇、鹿強、江風年和趙林等人出席。

洛杉磯 加州 中領館

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