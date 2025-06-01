南加僑社緬懷余江月桂事蹟

退休警官Dr. Bill Jimenez回憶當年在余江月桂身邊工作趣事。（記者楊青/攝影）

「打破壁壘：余江月桂的事蹟」紀念晚會29日舉辦，緬懷馳騁加州 政壇半個世紀的華人參政先鋒。華美博物館、洛杉磯市歷史紀念園區、亞美政聯、南加州華人律師協會等共襄盛會。

紀念晚會在華美博物館旁的Pico House舉辦，同時開放線上參與。華美博物館之友董事會主席阮桂銘、華美博物館館長張耀龍、余江月桂侄女方翠柏（Pattie Fong）、法官劉馨儀（Linda Sun）、作家Tim Vandehey 、Dr. Bill Jimene以及余江月桂生前好友和社區人士參加。

余江月桂（March Fong Eu，1922年-2017年），1975年至1994年連續五届擔任加州州務卿，1967年至1974年擔任加州眾議員。1994年至1996年在柯林頓政府期間擔任美國駐密克羅尼西亞大使。

阮桂銘表示，她從青少年時期移民 美國，在成長和適應及融入美國社會過程中，有余江月桂作為榜樣。她表示，直到20世紀70年代，身邊很少有和自己同族裔的人，她從余江月桂那裏學會如何說出自己的想法，發出自己的聲音，表達自己的需要，同時思考作為少數族裔和新移民，能夠成為什麼，可以做些什麼？

退休 檢察官方翠柏回顧了她的姑姑余江月桂的生平。她說，她的祖父母、余江月桂的父母早年從廣東移民美國，在加州開設手洗洗衣店為生。余江月桂生於奧克代爾市（Oakdale），21歲時獲得柏克萊加大牙科衛生學士，25歲獲教育碩士，32歲獲史丹福教育博士。