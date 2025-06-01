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幸運兒喜中104萬頭彩 大莊家賭場連3月開3大獎

洛杉磯訊
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加州河濱縣居民5月14日在大莊家喜中百萬美元巨額彩金。(大莊家賭場度假村提供)
加州河濱縣居民5月14日在大莊家喜中百萬美元巨額彩金。(大莊家賭場度假村提供)

南加大莊家賭場度假村 ( Pechanga Resort Casino) 又傳驚喜，一位坦密庫拉（Temecula）市當地居民5月14日上午玩角子機時，驚喜擊中104萬4600美元超級頭彩，贏家已計畫攜帶全家開啟度假之旅。

大莊家指出，14日當天，在嘗試了多台角子機遊戲後，這位幸運兒決定改玩由Aristocrat Gaming公司推出的「Dragon Link」碰碰運氣。中午，他在第五次旋轉角子機時幸運擊中頭彩，獎金104萬4599元，這筆巨額彩金後使他搖身一變成為百萬富翁。

這位來自當地的幸運兒回憶道：「我花了幾秒鐘才反應過來究竟發生了什麼事」；「我的雙手開始不由自主的顫抖；「說實話，我到現在都不太敢相信這是真實發生的事情。這一切對我和我的家人意義重大」。

大莊家稍早曾宣布，於兩個月前的3月13日，另一位幸運玩家在「大莊家賭場度假村」同樣也是通過「Dragon Link」角子機遊戲猜中123萬2300美元超級頭彩。此後，更有一位河濱縣居民於4月中旬在「大莊家」獲得417萬8900美元巨額彩金。

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