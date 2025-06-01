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聖蓋博市長率團出席台灣世界壯年運動會 與姊妹市板橋區及世界各城交流

聖蓋博市訊
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聖蓋博市長曼查卡（左）和市議員吳程遠（右）受邀拜會新北市長侯友宜（中）。（新北市府提供）
聖蓋博市長曼查卡（左）和市議員吳程遠（右）受邀拜會新北市長侯友宜（中）。（新北市府提供）

由台北市、新北市聯合主辦的2025年世界壯年運動會（World Masters Games）於近日圓滿落幕。南加州聖蓋博市受新北市政府邀請，由市長曼查卡（Denise Menchaca）與市議員吳程遠率團出席開幕典禮，並藉此機會與姊妹市板橋區及來自世界各地城市代表交流，攜手推動國際友誼、強化全球連結，促進文化與經濟合作。

2025年世界壯年運動會吸引了來自全球107個國家、年齡介於30至105歲之間的2萬5000名選手報名參加，累計參賽人次達4萬8000人，創下歷屆世壯運最大規模紀錄。此次盛會吸引了來自北美、日本、韓國、德國、澳洲及南美等地代表團共襄盛舉。

聖蓋博市長曼查卡表示，此行是她首次造訪台灣，看到新北市政府懸掛聖蓋博市市旗時深感榮幸與感動。她亦正式邀請曾任台灣警政署長的新北市長侯友宜，參加將於今年8月在聖蓋博市舉行的「全國守望相助之夜」 （ National Night Out）活動。透過此次參與世界壯年運動會的機會，曼查卡也對台灣的醫療體系、環保政策與資源回收處理機制有了深入了解，並對台灣美食與濃厚人情味留下深刻印象。

此行由新北市府精心安排參訪行程，包括台北醫學院雙和園區、新北市立圖書館、五股夏綠蒂資源循環教育基地、鶯歌陶瓷博物館及新北市美術館等地。

聖蓋博市市議員吳程遠表示，自去年7月與新北市板橋區締結姊妹市關係以來，兩地互動密切。此次與新任市長曼查卡共同訪台，雖然行程緊湊密集，但對於聖蓋博市邁向國際化大有助益。他也藉機積極推廣聖蓋博的歷史底蘊與文化特色，並表示出席世壯運是為促成聖蓋博成為2028年洛杉磯奧運會（LA28）合作城市的重要契機。

此外，吳程遠也邀請板橋區組團回訪聖蓋博市，深化雙邊交流與合作。此次訪台成果，市長曼查卡將於6月17日的市議會會議中進行正式報告。

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