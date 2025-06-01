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洛縣府啟動小組 推動治理現代化

洛杉磯訊
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洛縣政府改革小組舉行首次會議，正式啟動G提案改革進程。（官網截圖）
洛縣政府改革小組舉行首次會議，正式啟動G提案改革進程。（官網截圖）

為推動洛杉磯縣治理制度現代化，落實選民通過的G提案，洛杉磯縣治理改革委員會日舉行首次會議。由13名來自縣府、社區與勞工界的成員組成，小組未來將向洛縣政委員會提供改革建議，強化政府透明度、問責機制與公共參與，任期至2028年12月3日止。

洛杉磯縣政委員會執行長嚴志豪（Edward Yen）表示，小組的成立是縣政改革的重大里程碑，將全面引導G提案的實施進程，為縣內近1000萬居民提供更有效率與公正的公共服務。

小組由五區縣政委員分別指派代表，第一區代表巴塔拜（Brian Calderón Tabatabai）曾任西柯汶那市長，長期關注工薪家庭與弱勢族群，推動可負擔住宅政策。第二區代表史提爾（Derek Steele）現任英格伍市社會正義學習院執行長。第三區代表薩德瓦尼（Sarah Sadhwani）為波莫那納學院教授。

第四區代表羅達特（Marcel Rodarte）是加州合約城市協會執行長，過去曾擔任諾瓦克市長與市議員。第五區代表法薩納（John Fasana）則是前杜瓦迪市長及洛縣捷運局理事。

勞工界代表共有三人，其餘五名全縣代表，官網查詢相訊息：measureg.lacounty.gov。

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