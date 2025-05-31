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探兒竟成絕命之旅 男子弒7旬母 保釋金達200萬

洛杉磯訊
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阿罕布拉市近日驚傳一起命案，一名42歲男子涉嫌在家中刺殺七旬年邁母親。（示意圖取自PEXELS網站）
阿罕布拉市近日驚傳一起命案，一名42歲男子涉嫌在家中刺殺七旬年邁母親。（示意圖取自PEXELS網站）

華人聚集的阿罕布拉市（Alhambra）近日驚傳一起命案，一名居住在當地、曾任洛縣應變協調員的男子，涉嫌在家中刺殺年過七旬的老母親，震驚當地社區。洛杉磯縣檢察官辦公室29日指出，42歲的巴瑞拉斯（Robert Antony Barreras）已於5月15日在阿罕布拉高等法院出庭，被控一項謀殺罪，案件正在審理中。

根據法庭紀錄，巴瑞拉斯已於5月15日在阿罕布拉高等法院出庭應訊，並對謀殺罪名表示不認罪。起訴書指出，巴瑞拉斯涉嫌利用與被害人之間的信任關係犯案，且被害人屬於特別弱勢族群。若罪名成立，巴瑞拉斯可能面臨最高25年徒刑至終身監禁。檢察官辧公室發言人Greg Risling形容此案「情節令人痛心」。

根據洛縣行政首長辦公室資料，巴瑞拉斯自2019年起受僱於縣府，職位為緊急應變協調員。該辦公室強調，他僅負責行政職務，未參與野火應變等實地作業，且在案發時正處於休假狀態，目前已被停職停薪。

遇害者為74歲的凱倫（Karen Lee Barreras），來自內華達州Sparks市，當時正在阿罕布拉探訪兒子。根據阿市警方發言人雷耶斯（Henry Reyes）指出，5月7日上午約7時45分，警方接獲通報，一名男子疑似企圖自殺。警員隨即前往位於Third Street與Main Street交界處一帶的公寓，入內發現一名男子腹部有疑似自戕刀傷，後送醫急救，確認為巴瑞拉斯本人。

警方並未公布案發公寓具體地址，但根據公共紀錄，羅伯特居住於南三街（South 3rd Street）。警方也在屋內發現凱倫倒臥，死因為頸部刺傷，洛縣驗屍官辦公室證實其當場死亡。

羅伯特於當日遭警方逮捕，住院幾天後轉入洛杉磯雙塔監獄（Twin Towers Correctional Facility），保釋金定為200萬美元，預計8月6日再次出庭。警方表示目前不尋求其他嫌疑人。

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