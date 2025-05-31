葉南施 獲任洛杉磯縣治理改革委員

亞美政聯執行主任葉南施致詞，後為亞美政聯理事會主席胡澤群。（CAUSE提供）

亞美政聯 (CAUSE) 華裔 執行主任葉南施（ Nancy Yap），被任命為洛杉磯 縣治理改革委員會 (Los Angeles County Governance Reform Task Force) 成員，該項任命已於5月27日獲得洛杉磯縣政委員會的確認。該委員會由13人組成，負責實施經選民批准的G法案，提高洛杉磯縣政府的透明度、問責制和公眾參與度。

葉南施說，「我很榮幸能夠為塑造一個更公平、負責的洛杉磯縣的改革做出貢獻。這項工作與亞美政聯的使命高度契合，即確保我們的社區在每個決策領域都有代表。」

亞美政聯理事會主席胡澤群表示，葉南施在這個工作組中的角色確保了亞太裔社區的聲音和經驗，將在這個改革的關鍵時刻幫助塑造縣政府的未來。

葉南施在非營利組織領導、公共政策、公民教育和小型企業所有權方面，擁有超過25年的經驗。除了領導亞美政聯之外，她還擔任洛杉磯市建築與安全委員會副主席，並曾擔任藝術區小東京社區理事會主席。她的創業型背景，為圍繞治理、公平以及弱勢群體經濟權益的討論，提供了寶貴的視角。

亞美政聯 (CAUSE) 是一個無黨派非營利組織，成立於1993年，促進亞太裔美國人社區的公民和政治賦權。