我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華盛頓州貨車翻車 2.5億隻蜜蜂飛竄 警呼籲民眾避開

川普態度似有緩和 稱中國留學生「不會有事的」

葉南施 獲任洛杉磯縣治理改革委員

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
亞美政聯執行主任葉南施致詞，後為亞美政聯理事會主席胡澤群。（CAUSE提供）
亞美政聯執行主任葉南施致詞，後為亞美政聯理事會主席胡澤群。（CAUSE提供）

亞美政聯 (CAUSE) 華裔執行主任葉南施（ Nancy Yap），被任命為洛杉磯縣治理改革委員會 (Los Angeles County Governance Reform Task Force) 成員，該項任命已於5月27日獲得洛杉磯縣政委員會的確認。該委員會由13人組成，負責實施經選民批准的G法案，提高洛杉磯縣政府的透明度、問責制和公眾參與度。

葉南施說，「我很榮幸能夠為塑造一個更公平、負責的洛杉磯縣的改革做出貢獻。這項工作與亞美政聯的使命高度契合，即確保我們的社區在每個決策領域都有代表。」

亞美政聯理事會主席胡澤群表示，葉南施在這個工作組中的角色確保了亞太裔社區的聲音和經驗，將在這個改革的關鍵時刻幫助塑造縣政府的未來。

葉南施在非營利組織領導、公共政策、公民教育和小型企業所有權方面，擁有超過25年的經驗。除了領導亞美政聯之外，她還擔任洛杉磯市建築與安全委員會副主席，並曾擔任藝術區小東京社區理事會主席。她的創業型背景，為圍繞治理、公平以及弱勢群體經濟權益的討論，提供了寶貴的視角。

亞美政聯 (CAUSE) 是一個無黨派非營利組織，成立於1993年，促進亞太裔美國人社區的公民和政治賦權。

洛杉磯 華裔

上一則

爾灣加大 奪全美大學資安防禦賽冠軍

下一則

加州消防基金會獲PG&E捐500萬擴建紀念碑

延伸閱讀

世界拳擊聯盟新規 通過基因性別篩檢才能參賽

世界拳擊聯盟新規 通過基因性別篩檢才能參賽
洛杉磯約70華人聚眾吸毒淫亂被抓 無身分者恐遞解

洛杉磯約70華人聚眾吸毒淫亂被抓 無身分者恐遞解
蒙市新明信片壁畫亮相 融合多元文化與社區記憶

蒙市新明信片壁畫亮相 融合多元文化與社區記憶
亞美政聯執行主任葉南施 獲任洛杉磯縣治理改革委員

亞美政聯執行主任葉南施 獲任洛杉磯縣治理改革委員
華策會籌款晚會 逾400人出席共襄盛舉

華策會籌款晚會 逾400人出席共襄盛舉
上訴法院維持川普對等關稅 情勢又變 美西港口很困擾

上訴法院維持川普對等關稅 情勢又變 美西港口很困擾

熱門新聞

「不可能的任務：最終清算」導演Christopher McQuarrie（左起）、歐陽傑、湯姆克魯斯。（歐陽傑提供）

華男棄電腦行業 苦拚20載 今與阿湯哥演對手戲

2025-05-28 18:54
六、七十名華人在工業市一個倉庫內聚眾吸毒、淫亂被抓。（谷歌地圖）

洛杉磯約70華人聚眾吸毒淫亂被抓 無身分者恐遞解

2025-05-30 20:36
鄭德倫分享案例，在爾灣市一棟市值超過700萬美元的華人住宅，因未繳納HOA費用而啟動拍賣程序，最終以1萬7千多美元的價格被拍賣出手。（圖片取自Zillow網站）

只因這原因 華人700萬豪宅僅賣1.7萬

2025-05-27 20:53
張國興（右）之前專程去台灣探訪各種養生村，但最後發現還是留在美國養老更適合。（張國興提供）

有人葉落歸根住不慣 再回美

2025-05-26 02:15
門口紗窗多年前就已無法使用，至今無人來修。（記者邵敏／攝影）

南加破舊公寓房租漲 華人住10年仍不敢搬走

2025-05-23 22:50
洛杉磯四合院豪宅驚艷上市，要價1760萬美元。（Zillow）

洛杉磯四合院1760萬上市 屋主上海人 致敬蘇州園林

2025-05-27 23:38

超人氣

更多 >
洛杉磯約70華人聚眾吸毒淫亂被抓 無身分者恐遞解

洛杉磯約70華人聚眾吸毒淫亂被抓 無身分者恐遞解
賣家多於買家 幅度史上最大…美房市即將大崩盤？

賣家多於買家 幅度史上最大…美房市即將大崩盤？
撤銷簽證？中國學生苦笑：川普好像照著習近平劇本做事

撤銷簽證？中國學生苦笑：川普好像照著習近平劇本做事
青島女孩江玉蓉哈佛畢業致詞暴紅 網：比川普有格局

青島女孩江玉蓉哈佛畢業致詞暴紅 網：比川普有格局
川普歡送馬斯克：他不會真的離開…贈金鑰匙表揚DOGE工作

川普歡送馬斯克：他不會真的離開…贈金鑰匙表揚DOGE工作