天普市獲挹注 著力市政車隊電動化

天普市未來市政車隊將逐步轉型為零排放車輛。（示意圖，取自Pexels圖庫）

洛杉磯縣天普 市（Temple City）市議會日前同意與南加州 清潔電力聯盟簽署協議，參與該聯盟推動的「電動化社區市政車隊轉型計畫」，透過技術與資金協助，加速市府車輛邁向零排放車轉型。

清潔電力聯盟於2024年春季啟動「電動化社區計畫」，為31個城市及兩個縣的會員機構提供高達25萬美元資金，支持包括市政建物電力升級、市政車輛電動化，或設置社區使用的電動車 充電設施等項目。天普市選擇專注於車隊電動化領域。

市府指出，今年4月已將4輛插電式油電車更換為完全無廢氣排放車輛，以符合「汽車交通補助金法」對於未來車輛補助資格的要求。根據該法，自2025至2026財政年度起，凡欲申請補助的新購或租賃車輛皆須為零排放，與加州2050年前全面轉型車輛為電動車的氣候目標一致。

透過此次與清潔電力聯盟合作，天普市將可獲得包括充電設施規畫、車輛替換方案、能源需求評估與安裝工程等技術支援，同時獲得最多25萬美元的經費補助，協助支付充電設備及其施工、服務合約與網路管理等費用，進一步減少城市碳排並提升電網穩定性。

市府表示，該筆經費已納入2025至2026年度預算之中，將採「先行支付、事後報銷」方式執行，預計不對市庫造成財政負擔。天普市參與此計畫，不僅推動永續基礎建設目標，也展現良好治理精神，為加州綠能轉型鋪路。