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爾灣加大 奪全美大學資安防禦賽冠軍

記者啟鉻／洛杉磯報導
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圖為爾灣加大獲獎團隊，左一是指導老師Alfred Chen。（爾灣加大提供）
圖為爾灣加大獲獎團隊，左一是指導老師Alfred Chen。（爾灣加大提供）

爾灣加大（UC Irvine）日前在2025年全國大專網路防禦競賽（National Collegiate Cyber Defense Competition, NCCDC）中奪得全美總冠軍，成為首支獲此殊榮的加州大學學生團隊。這場賽事是全美規模最大的高校資安防禦比賽，吸引近200所大學參賽，競爭激烈。參賽隊指導老師由電腦科學副教授Alfred Chen擔任。

據爾灣加大消息，由八名學生組成的代表隊，在總決賽中擊敗曾三度奪冠的維吉尼亞大學與實力堅強的達科他州立大學，贏得象徵最高榮耀的「Alamo Cup」。

參賽選手均來自該校資安社團Cyber@UCI。該團隊由電腦科學副教授Alfred Chen擔任指導老師。團隊由電腦科學二年級生Akshay Rohatgi擔任隊長，隊員包括資訊學三年級生Kristen Chung、電腦科學一年級生Andy Gu、電腦科學二年級生Dhruv Kandula、電腦科學四年級生Jacob Lee、電腦工程與數學雙主修四年級生Eric Liu、軟體工程博士生Steven Ngo，以及電腦科學一年級生Christopher Young。

這是爾灣加大第三次晉級NCCDC全美總決賽，2021年與2024年分別獲得第五名與第四名。盡管柏克萊加大（UC Berkeley）近年也有不錯表現，但此次首度登頂，為整個加州大學系統寫下歷史新頁。

爾灣加大 加州大學 柏克萊加大

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