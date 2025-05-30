豪宅稅、建屋成本升 州府住房開發目標 洛市去年僅達3成

洛市去年僅批准約1萬7000多套新房建設，距州府住房目標有相當大距離。（記者趙健／攝影）

LAist報導，根據城市規畫官員發布的最新年度報告，洛杉磯市去年批准建造超過1萬7200套房屋，約占該市為實現州府規定住房目標每年所需開發量的30%。

根據加州 對洛市「區域住房需求分配」（RHNA）指標，該市須在2021年至2029年間，新建逾45萬6000套住房，其中約18萬5000套應滿足低收入 或極低收入家庭需求。

然而，洛市規畫部門提交的2024年數據顯示，該市距離完成這一目標仍有相當差距。在去年批准建造的1萬7217套新房中，只有3000套符合低收入居民的負擔能力。該市2023年批准新建的住房為1萬8618套；2022年是2萬3422套新房。

報導分析，這種下降趨勢的部分原因，在高利率、建材和勞動力成本上升，以及其他不受城市控制的經濟因素。但住房倡導者認為，政策層面的影響更為關鍵。2023年上路的ULA法案（俗稱「豪宅稅」）被視為一大阻礙，因其對多戶型可負擔房也課稅，抑制開發意願。

ULA法案是對高價住宅和商業房地產 交易徵收房地產轉讓稅，稅收用於資助可負擔房、預防無家可歸和租戶援助計畫。根據2025年最新稅率，超過530萬元的洛市住宅和商業房地產交易須繳納4%的轉讓稅；超過1060萬元的房產交易須繳納5.5%的轉讓稅 。

但智庫蘭德公司（RAND）和洛加大Lewis Center聯合發布的研究稱，如果這項稅收不對新建公寓樓課稅，該市就可能有更多可負擔房。

為加快進度，市長貝斯（Karen Bass）去年發布「行政指令第1號」（ED1），簡化低收入住宅審批流程。市長辦公室指出，ED1將申請時程平均縮短75%。