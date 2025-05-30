世界越柬寮華人團體聯合會 新任主席周志松就職

理事長招銘祺（左二）和主席團主席周志松（中）接受民選官員賀狀。（記者張宏／攝影）

世界越柬寮華人 團體聯合會日前在蒙特利公園市舉辦第十屆主席團暨理事會成員宣誓就職晚會，新任主席團主席周志松和理事長招銘祺在聯邦眾議員趙美心 的見證下宣誓就職。趙美心盛讚越柬寮聯合會在伊頓野火發生後，慷慨捐贈17萬美元的義舉。

世界越柬寮華人團體聯合會日前在蒙特利公園市舉辦第十屆主席團暨理事會成員宣誓就職晚會。（記者張宏／攝影）

永遠榮譽主席張作波主持宣誓儀式，400多名越柬寮華人共同見證。主席團主席周志松表示，越柬寮華人「自力更生、奮發向上」，早已成為不可忽視的重要族群。聯合會是一個橋梁型平台，促進交流、互通訊息、團結奮進。這不僅是交接盛會，更是慶祝越柬寮華人移民海外50年的重要時刻。

寮華聯誼會監事長林雄國（左起）、理事長招銘祺、橙縣華人聯誼會名譽會長任結寧、主席團主席周志松、越南總商會創會會長馬世駿、蒙市市長吳紹榮、市議員羅霈霆和橙縣華人協會會長任仲頤。（主辦方提供） 理事長招銘祺（左起）、永遠名譽主席張作波、主席團主席周志松和陳錫和。（記者張宏／攝影）

理事長招銘祺表示，這不僅是榮耀，更是重大轉變。他從過去在地方僑團服務，轉身於全球性僑界聯繫工作，角色不同且格局擴大，責任也更重。三年任期中，他將與周志松主席密切合作，務實推動各項會務，充分發揮越柬寮世聯會這個全球平台功能與價值。

聯邦眾議員趙美心（中）為世界越柬寮華人團體聯合會新任主席團主席周志松（右）和理事長招銘祺頒發賀狀。（記者張宏／攝影）

張作波表示，越柬寮世聯會過去23年來，不僅凝聚鄉親、發揮交流功能，更致力慈善與人道援助，迄今已捐款超過200萬美元。新一屆領導團隊將延續優良傳統，繼續貢獻社會。

副主席杜佩華（前排左五）和來賓們合影。（記者張宏／攝影）

副主席杜珮華、資深顧問葉安利主持盛典，副主席連金城、總幹事吳淑芳擔任引言人。現場節目豐富，有卡拉OK助興，幸運現金大抽獎。

主席團主席周志松夫婦（左和中）接受柬埔寨大使館賀狀。（主辦方提供）

聯邦眾議員趙美心、加州眾議員方樹強、加州前眾議員伍國慶、蒙市市長吳紹榮、市議員羅霈霆、聖蓋博市議員吳程遠、杜瓦迪市議員康佳琛、喜瑞都市議員黃正芬出席活動。