優優劇團原創舞台劇「三朵金花」 紀念華人藝術先驅

「三朵金花」歷時一個半月排練，由三個獨立短劇組成。（主辦方提供）

為慶祝亞太裔傳統月，優優表演藝術團日前在巴沙迪那AGBU文化中心演繹原創舞台劇「三朵金花」和舉辦首屆「金花獎」頒獎典禮。團隊以戲劇、音樂與視覺藝術相結合，講述三名華人藝術先驅的故事。

現場還舉辦書畫展，展出三名藝術家的生平文物與作品。（記者張宏／攝影） 聖蓋博市議員赫喬治（左五）為優優表演藝術團團長盛壹莉（左六）和書畫藝術家和演職員頒發賀狀。（記者張宏／攝影）

製片人兼編劇盛壹莉表示，「三朵金花」歷時一個半月排練，由三個獨立短劇組成，近90名演員分三組出演，涵蓋音樂、舞蹈與戲劇等多元形式。分別講述「花鼓歌」作者黎錦揚、作曲家黃自與畫家周煉霞的生命歷程與藝術成就。三位主角雖屬不同領域，卻同為中西文化交流的重要推手；劇名的「金花」，象徵東西方文化融合後綻放的藝術之花。

為慶祝亞太裔傳統文化月，優優表演藝術團日前在巴沙迪那AGBU文化中心演繹原創舞台劇「三朵金花」，圖為演職人員與來賓合影。（主辦方提供） 洛杉磯縣政委員巴格（Kathrine Barger）的代表吳忠國（右）為製片人兼編劇盛壹莉（中）和執行製片彭南林頒發賀狀。（記者張宏／攝影） 優優表演藝術團日前在巴沙迪那AGBU文化中心演繹原創舞台劇「三朵金花」和舉辦首屆「金花獎」頒獎典禮。（左起）周小松、何念丹、孫曉華和盛壹莉。（記者張宏／攝影）

現場還舉辦書畫展，展出三名藝術家的生平文物與作品。畫家周小松等為黃自和黎錦揚畫的肖像畫，書法家孫曉華展示其八米書法長卷，濃縮各類書法，堪稱小書法史。

為慶祝亞太裔傳統文化月，優優表演藝術團日前在巴沙迪那AGBU文化中心演繹原創舞台劇「三朵金花」，演職人員與來賓合影。（主辦方提供） 慶祝亞太裔傳統文化月，優優表演藝術團日前在巴沙迪那AGBU文化中心演繹原創舞台劇「三朵金花」，圖為演職人員合影。（主辦方提供）

前洛縣縣政委員安東諾維奇（Michael Antonovich）代表加州 眾議員陳立德頒發榮譽證書予幕後團隊，前美國教育部助理副部長張曼君、曾七度執導奧斯卡 頒獎禮紀錄片導演Harrison Engle，及百老匯與好萊塢三棲女星、艾美獎 得主Grace Field、演員胡惠玲、音樂家Karen Hahn、三項奧斯卡金像獎得主Paul Ottosso等出席。