美國魯迅青少年文學獎 社區徵文起跑

美國魯迅文化交流協會宣布，第16屆魯迅青少年文學獎美國社區徵文即日啓動。（記者楊青/攝影）

第16屆魯迅青少年文學獎美國社區徵文即日啟動，在美國就讀小學、中學、高中的學生，大學生及35歲以下青年均歡迎參加。徵文截止7月31日。

美國魯迅文化交流協會會長許紹理表示，魯迅青少年文學獎是由魯迅先生之子、中國政協委員周海嬰生前倡議發起，以「尊重母語，學習語文，獨立思考，培養韌性」為宗旨。從2009年至今已舉辦15屆，累計投稿超1000萬人次。2021年首次設立香港 賽區，今年是首次在美國設立賽區。

他表示，此次由魯迅國際文藝聯合會主辦的美國賽區徵文，希望加強中美青少年的文化交流。南加 中華高校校友會聯盟、倍愛教育等共同合辦徵文活動。參賽文章使用中文或英文均可。

主辦單位表示，本届美國賽區徵文主題為「努力與成果」，創作須圍繞主題，題目可自擬；文體以散文呈現（討論、描寫、記敘不拘）；作品需為參賽者原創，且未曾公開或發表。小學組200至500字，中學組500至800字，高中組800至1200字，青年組1500至3000字。

各組設特等獎一名，一、二、三及優異獎若干名。所有得獎人員獲頒魯迅青少年文學獎（美國社區）獎狀，獲獎作品將放入魯迅青少年文學獎（美國社區）獲獎作品集。徵文獲獎名單將在9月5日公布，10月25日在洛杉磯 舉辦頒獎典禮。

詳情洽美國魯迅文化傳播協會會長許紹理626-380-6410，或[email protected]。