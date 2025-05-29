冒名申請、虛構交易 南加多人涉詐2500萬救助金

南加多人涉嫌詐騙超過2500萬美元的新冠紓困資金與聯邦小型企業擔保貸款。（示意圖取自Pixabay）

聯邦官員28日宣布，起訴聖費南度谷與格蘭岱的多位居民，他們涉嫌詐騙超過2500萬美元的新冠紓困金與小型企業管理署(SBA)貸款 。

聯邦檢察官辦公室（U.S. Attorney's Office）稱，28日被逮捕的嫌犯中，有來自格蘭岱、37歲的Sarkis Sarkisyan。他被控在2021年4月，以虛構公司名義，提交虛假申請與偽造文件，騙取薪資保障計畫貸款。該計畫協助小型企業在疫情 期間留住員工與支付日常開銷。Sarkisyan的假公司最終獲得超過70萬美元的紓困貸款。

另一名嫌犯來自范奈斯（Van Nuys）、32歲的Mery Babayan，她與兩名共犯涉嫌虛構不存在的企業交易，以假公司向另一家假公司出售業務，騙取近300萬美元聯邦小企業擔保貸款。

此外，來自北好萊塢的77歲Felix Parker，被控在2023年1月，誇大一家空殼公司的收益，聲稱該公司年收入數百萬美元，且已繳納數萬美元聯邦稅金，藉此獲取超過200萬美元資金。

來自派柯瑪（Pacoima）的47歲Axsel Markaryan，則在2023年6月，涉嫌偽造稅表與其他虛假文件，騙取超過500萬美元的SBA貸款，並將其中至少10萬美元轉給在亞美尼亞的一名共犯，以洗錢方式轉移資金。

檢方指出，所有被告均面臨合謀詐騙政府補助金等多項罪名。如果罪名成立，每人面臨數十年聯邦監禁。執法人員在行動中查獲近2萬美元現金、兩台點鈔機、多部手機與筆記型電腦、兩把上膛的9毫米半自動手槍與多盒子彈。

加州 中區聯邦檢察官Bill Essayli表示，執法行動傳達明確訊息，濫用政府救助計畫的犯罪者，都將面臨法律制裁。