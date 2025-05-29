全國漢堡日評比 In-N-Out再登冠

南加州In-N-Out擊敗全國競爭對手，榮登Yelp評比全美最受歡迎漢堡連鎖品牌。（foxla電視台畫面）

配合5月28日「全國漢堡日」，評論網站Yelp公布美國25大人氣連鎖漢堡店排行榜，南加州 知名品牌In-N-Out以超過12萬筆顧客評價、全美400多家門市的整體優異表現，擊敗來自紐約的Shake Shack 與中西部的Culvers等，成為全美最受歡迎的漢堡連鎖品牌。

Yelp指出，此次排名涵蓋在美國多州營運、門市數超過100家的漢堡類品牌，綜合考量星等、顧客回饋與服務品質，最終In-N-Out拔得頭籌。In-N-Out營運長華尼克（Denny Warnick）表示，很高興得知In-N-Out獲Yelp評為全美最佳漢堡連鎖店。

成立於1948年的In-N-Out由Harry與Esther Snyder夫婦創立，至今仍由Snyder家族經營，從未開放加盟，維持門市直營模式。多年來菜單變化極少，招牌的「雙層雙起司漢堡」深受顧客喜愛，成為品牌標誌。

此次排名中，加州另一家連鎖品牌「Habit Burger & Grill」名列第二，主打炭烤風味與創新配料，受到不少消費者青睞；紐約的Shake Shack排名第三，在東北地區尤其受歡迎，招牌「ShackBurger」與素食選擇，廣受好評。中西部與南方地區則由Culvers奪冠，顯示各地民眾對漢堡口味與品牌偏好各有不同。

根據Yelp公布的完整榜單，排名前10的品牌依序為：In-N-Out、The Habit Burger & Grill、Shake Shack、Culvers、Island Fine Burgers and Drinks、Freddys Frozen Custard and Steakburgers、Five Guys Burgers & Fries、Wayback Burgers、MOOYAH與Red Robin。