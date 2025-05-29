莫瑞諾谷廢棄購物中心 將變博物館

圖為莫瑞諾谷市已關閉的前Sears百貨。（Moreno Valley Mall網站截圖）

南加 內陸莫瑞諾谷市（Moreno Valley）政府近日宣布，計畫將2020年關閉的西爾斯百貨（Sears）舊址，改建為該市首座沉浸式博物館，預計最快2026年初對外開放。

市議會一致通過支持該項目，並已與「加州 燈塔沉浸式工作室公司」簽訂合約，負責設計與打造這座占地7萬6000平方英尺的創新文化設施。

根據規畫，博物館將包含兩座大型數位沉浸式展廳、一座傳統展覽空間，以及附設咖啡館與零售區，為民眾提供多元文化與休閒體驗。

此外，該項目預計將創造本地就業機會，並提供在地藝術家展示作品的平台。卡布雷拉說，市府正積極尋求與教育及慈善組織的合作，推動博物館成為「學習、創意與機會的中心」。

「這座博物館代表莫瑞諾谷歷史性的新篇章」，市長卡布雷拉（Ulises Cabrera）表示，作為莫瑞諾谷市第一座博物館，不僅帶來世界級沉浸式體驗，也將吸引來自各地的遊客，成為城市新地標。

根據市府估算，該項目初期建設成本接近1000萬美元，未來每年營運費用約為150萬美元。目前尚無具體施工時程，但市府希望能在2026年初完成並啟用。

據悉，本次博物館的開發，是市府對莫瑞諾谷購物中心整體重整計畫的一部分。該中心多年來顧客數與停車率低迷，市議會已核准計畫，將其轉型為住宅、公寓、飯店、辦公及零售的多功能園區，全面提升城市活力與經濟動能。