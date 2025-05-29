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桃園祥安國小曲棍球隊 美國奪金

記者張庭瑜/洛杉磯報導
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祥安國小草地曲棍球隊在加州盃國際分齡曲棍球錦標賽中奮力拚戰。（孟心韻提供）
祥安國小草地曲棍球隊在加州盃國際分齡曲棍球錦標賽中奮力拚戰。（孟心韻提供）

中華民國桃園市平鎮區祥安國小草地曲棍球隊，睽違九年重返國際賽場，12位小選手在教練鍾騰葦及學務主任鍾榮朕帶領下，於加州盃國際分齡曲棍球錦標賽中歷經三天激戰，成功擊敗來自各國的強勁對手勇奪冠軍。

鍾榮朕指出，草地曲棍球雖非台灣熱門運動項目，但祥安國小自2006年推動此項運動發展，迄今已近20年。他表示，任何運動都能帶給孩童正面影響，學校致力提供學生多元發展的可能性。

由八男四女組成的學生代表隊，19日抵美進行賽前準備，在激烈競爭中展現優異的團隊默契與心理抗壓能力。面對來自世界各地的強大對手，年輕選手們沉穩迎戰，經過三日賽程於26日摘冠。

此次參賽機會，來自學生在中華民國中正盃比賽中的優勝表現，進而取得赴美參賽資格。出國經費透過政府資助、地方善心人士及宮廟捐助，加上當地工業區企業贊助，以及家長自願承擔部分開支等多方支持下，得以成行。

鍾榮朕提及，參賽學童在海外適應表現優秀，無論時差調節或飲食習慣，都能快速適應。感謝當地僑胞協助，讓孩子享用既熟悉又富有當地特色的餐食。僑務顧問孟心韻更自掏腰包招待全體球員品嚐加州知名的In-N-Out漢堡。

孟心韻表示，現今學童國際視野開闊，適應能力佳，此次比賽對他們而言，不僅是技術較量，更是珍貴人生歷練，很榮幸能為這些台灣小英雄加油喝采。駐洛杉磯經濟文化辦事處教育組長李政翰亦親臨現場為祥安國小選手打氣。

祥安國小草地曲棍球隊美國加州盃冠軍。（孟心韻提供）
祥安國小草地曲棍球隊美國加州盃冠軍。（孟心韻提供）
僑務顧問孟心韻（前排右二）為祥安國小草地曲棍球隊加油打氣。（孟心韻提供）
僑務顧問孟心韻（前排右二）為祥安國小草地曲棍球隊加油打氣。（孟心韻提供）

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