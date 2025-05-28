賊精心設計避監控 偷百萬珠寶

監控畫面顯示，一名嫌犯為避開咖啡店內的動作感應器，以爬行姿勢通過。（圖片取自KTLA電視台）

KTLA電視台報導，南加州 西米谷（Simi Valley）一間家族經營的珠寶店，日前發生重大竊案。多名竊賊夜間利用工具從隔壁咖啡店屋頂切入，再破牆進到珠寶店盜走大批現金與珠寶，損失達數百萬美元。店主悲痛表示，這場劫案，幾乎摧毀整個家庭的生計與未來。

遭竊的是「5 Star Jewelry & Watch Repair」，業主尤瑟夫（Jonathan Youssef）表示，案件發生在25日午夜，嫌犯從毗鄰的咖啡店入手，作案過程計畫周詳、手法專業。

KTLA收到的監控攝像畫面顯示，一名嫌犯為避開咖啡店內的動作感應器，以爬行姿勢通過，隨後用噴漆塗蓋監視鏡頭鏡面。竊賊行動老練，非常熟悉現場結構與安全系統。他們從咖啡店鑽開牆面和6吋厚的石膏板，進入珠寶店後，打開保險箱取走財物。

喬納森受訪時數度哽咽，表示這場災難不只是金錢損失，更重創他全家的未來規劃。「這是沉重一擊——我父親的退休金 ，我的未來……我有一個年輕的家庭和三個女兒」他說，「要從這樣的狀況中重建實在很困難，尤其是父親已經71歲了……他不可能一直工作。」他進一步說：「父親原本準備退休了，我甚至已經訂製新招牌，好讓他不需要再進店工作。」

談及這間家族商店的歷史，喬納森表示，他的父親雅各（Jacob）25年前從零開始創立這家珠寶店。「父親是靠經營另一門生意起家，後來賣掉那門生意，再用這筆錢開了這家珠寶店。」喬納森說，他2015年正式接手經營這家店。

雅各表示，這間店是他人生的全部。「我真的很難過，因為這家店就是我的人生、我退休的依靠……他們把這一切都拿走了」，「我不知道該說什麼……我71歲了，我沒辦法再重建一輩子辛苦建立起來的東西。」

父子倆同時指出，嫌犯除盜走店內的商品與現金外，連顧客寄放在店內維修的珠寶也一併盜走。「我們現在最擔心的是顧客的東西，希望至少能設法讓那些物品回來，這才是我們眼下最在意的部分。」

截至發稿，警方尚未公布任何與這起竊案有關的嫌疑人特徵或身分。西米谷警局呼籲知情人士踴躍提供線索。