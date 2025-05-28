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亞裔傳統月 北美國際書畫院蛇年藝術吸睛

記者張宏／洛杉磯報導
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北美國際書畫院院長孫曉華講述蘭亭序歷史。（記者張宏／攝影）
北美國際書畫院院長孫曉華講述蘭亭序歷史。（記者張宏／攝影）

北美國際書畫院日前舉辦「筆走龍蛇貫浩氣 墨入丹青起風華」蛇年藝術展和「蘭亭序」誕生1600年紀念活動，正值亞太裔傳統月，現場展出12名書畫家的書法、油畫、中國傳統畫及篆刻等作品，以書畫技藝傳承東方文化神韻。

亞太裔傳統月，北美國際書畫院日前舉辦「筆走龍蛇貫浩氣 墨入丹青起風華」蛇年紀念展...
亞太裔傳統月，北美國際書畫院日前舉辦「筆走龍蛇貫浩氣 墨入丹青起風華」蛇年紀念展和「蘭亭序」誕生1600年活動。（記者張宏／攝影）

北美國際書畫院院長孫曉華表示，書畫院每年都會舉辦生肖展，今年是蛇年，也是「蘭亭序」1600周年，展出書畫院12名書畫家的50多幅作品，題材和主題玲瑯滿目。書畫院多年致力推廣中華傳統文化，連接東西文化擔任橋樑。

北美國際書畫院院長孫曉華的書法作品。（記者張宏／攝影）
北美國際書畫院院長孫曉華的書法作品。（記者張宏／攝影）

孫曉華將中國歷史名家書法集結成58米長的書法長卷，現場展示的是他八米長的書法冊頁，集合多種字體。他感嘆中國書法史上名家輩出，王羲之的「蘭亭序」是天下第一行書，在1600年的歷史中「蘭亭序」幾經輾轉，現代人看到的都是臨摹版本，其中以「神龍本」最為著名，該帖共28行，324字，章法、結構、筆法都頗得原本神韻，被認為是最好的摹本。現場還展示畫家何念丹的101隻梅花鹿長卷和108隻麻雀等。

（從左至右）亞凱迪亞副市長王愛琳、洛杉磯縣政委員巴格（Kathrine Barg...
（從左至右）亞凱迪亞副市長王愛琳、洛杉磯縣政委員巴格（Kathrine Barger）代表吳忠國、中領館文化參贊王太鈺到場祝賀。（記者張宏／攝影）

中領館文化參贊王太鈺、洛杉磯縣政委員巴格（Kathrine Barger）代表吳忠國、亞凱迪亞副市長王愛琳到場祝賀。王太鈺表示，提到書法繪畫，就會想到中華文化，「蘭亭序」誕生於1600年前，一幅字帖能如此源遠流長，顯示其文化魅力。

活動還宣讀導演張紀中、齊白石傳人彭書民等的賀信。

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