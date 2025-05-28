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蒙市春季社區緊急應變培訓 3天免費學急救防災技能

記者朱敏梓／蒙特利公園市報導
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蒙市推出三天春季CERT免費課程，邀市民學習急救防災技能。（蒙市市府官網）
蒙市推出三天春季CERT免費課程，邀市民學習急救防災技能。（蒙市市府官網）

盡管警消已為各類突發事件做好準備，但在大規模災難發生時，常規的緊急應變資源，仍可能嚴重短缺。為協助居民在災難發生時，具備自我保護與協助他人的能力，蒙特利公園市推出免费的「社區緊急應變團隊」（CERT）春季培訓計畫，鼓勵民眾踴躍參與。

CERT課程是對各類風險與災害的全面性訓練，協助居民在緊急狀況中保護自己、家人及鄰里。此課程強調防災準備、「助人自助」、救援人員安全，以及「以有限資源協助最多人」。透過系統性訓練，參與者能在災害初期專業人員尚未抵達前，有效發揮應變能力，減少危害並發揮正向影響。

蒙市此次推出的春季培訓計畫共三天，時間為5月30日至6月1日，對蒙市居民免費開放。課程內容包括：學習如何關閉瓦斯錶、電源與水源，以防止管線破裂或洩漏時發生更大災害；使用滅火器撲滅小型火災；取得心肺復甦術（CPR）與自動體外心臟去顫器（AED）使用認證；協助災民分類（分級救護），進行止血、處理休克與提供基本醫療協助；收集災害情報，支援專業救援行動；高效與其他志工協作。

感興趣民眾可前往市府官網下載報名表，並以電子郵件送至[email protected]。培訓地點為蒙市緊急應變中心（Emergency Operations Center），地址：329 W. Newmark Ave，Monterey Park, CA 91754。

蒙特利公園市

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