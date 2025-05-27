中墨跨國犯罪集團 打造大麻黑市 利用州法漏洞非法種植

中國與墨西哥跨國犯罪集團，正將大麻走私到尚未將娛樂用大麻合法化的州，維持並促進大麻黑市蓬勃發展。（NBC電視台畫面）

NewsNation報導，中國與墨西哥 跨國犯罪集團，正將大麻走私到尚未將娛樂用大麻合法化 的州，維持並促進大麻黑市蓬勃發展。這不僅是小型種植大麻的規模。根據聯邦緝毒局（DEA）2025年的「國家毒品威脅評估」，在過去十年裡，中國與墨西哥跨國犯罪集團利用大麻合法化建立一個價值數十億美元的黑市，利用州法漏洞設立非法種植地，將高濃度大麻運送至全國各地。

這些犯罪集團正購買土地，包括室內與室外地區，在奧克拉荷馬州 和加州等地進行超出法律界線的大麻種植。根據前加州野生動物廳官員諾雷斯（John Nores），許多這類非法作業仰賴無證移民，他們在威脅下被迫於大麻農場工作。「他們帶來的中國、墨西哥非法移民，基本上將他們視為大麻農場勞工，承諾給他們報酬，但實際上並未支付他們工資，剝削並控制這些人。」

2023年，NewsNation跟隨河濱縣警局大麻根除小組行動，目標是沙漠中的中國非法種植地。當地居民因害怕犯罪組織而不敢離開家園，而警方人數也遠少於有組織的犯罪分子。

緝毒局表示，這些非法種植者通常選擇在大麻合法的州運作，逃避取得執照或使用偽造文件。若被抓獲，通常只面臨極短甚至沒有監禁，使他們能迅速撤離且重新找到種植地。2024年，光是奧克拉荷馬州就佔據緝毒局大麻繳獲總量的三分之二，然這不意味著所有毒品都源自該州，許多是在從種植州運往黑市目的地的運輸途中被攔截。