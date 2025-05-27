急難救助會講座 張國興談保費飛漲

華興保險的急難救助包相當實用。（記者楊青/攝影）

應對飛漲的保費 ，華興保險 公司總裁張國興25日支招：一是自己提前清除房屋災難隱患，不要給保險公司抓到把柄；二是貨比三家，找到性價比最佳的保險。他表示，一旦保險公司列出「刁難項目單」，最好在有效期內及時改善，避免被踢出保單，房產裸奔。

張國興當天應洛杉磯 急難救助協會之邀分享高漲保費的應對時表示，保險經紀這一行在未來五年內很可能會消失，因為它已經沒有存在價值，因為AI正逐漸取代保險經紀。他直言，現在的保險報價已不是人工操作，而是機器報價，包括無人機拍攝客戶房產環境搜集大數據。

張國興表示，過去兩、三年中保費不斷上漲，今年1月洛杉磯大火之後，保費上漲更兇。他以自己的房子為例，原來每年保險費4000多美元，今年續保前他收到自己代理的保險公司通知，說拍到他房子旁邊有一個儲藏室，已經老舊，並給他兩種選擇，一是拆掉，二是重新油漆。他選擇拆掉。但之後又接到一封信，說看到他家屋頂有長青苔的可能。張國興表示，他家屋頂才五年新，而且加裝了太陽能，狀況很好。但保險公司回復表示，他可以堅持自己的意見，如果這樣，將不予續保。

張國興表示，他最後請來專業清洗公司清洗屋頂，保險公司才沒有將他剔除出局，但保費漲價將近一倍。