各界迎僑委會副委員長張良民訪洛

歡迎午宴上，大家齊唱「中華民國頌」。（記者啟鉻／攝影）

羅省中華會館暨全僑各界，26日歡迎中華民國 僑務委員會副委員長張良民到訪。歡迎儀式後，大家移步國父孫中山紀念銅像前，緬懷國父建國偉業，一起高唱「國父紀念歌」並獻上花環。隨後，舉行歡迎午宴。

歡迎儀式在中華會館議事廳舉行。中華會館主席聶澤英致歡迎詞表示，今天是第四次與張良民見面，前面三次的地點也包括台北，證明羅省中華會館與中華民國僑委會密不可分。他強調，每一次到訪台灣，都能見到不同面貌與進步。不僅見到城市建設持續提升，更感受台灣社會井然有序、民風純樸。對於長年旅居海外的僑胞，台灣是一個熟悉的文化據點。感受到台灣的溫度，也看到共同語言與文化所帶來的凝聚力。

張良民致詞說，羅省中華會館有27個僑團，成立136年來，大家共同在南加州 打拚一起奮鬥，互相支持同舟共濟，屹立不倒，穩定支持中華民國。非常感謝歷任主席及任職人員，感謝大家努力的貢獻。上個月，羅省中華會館也組團赴台灣進行七天訪問，希望未來繼續與羅省中華會館保持友好密切合作，也希望羅省中華會館繼續支持中華民國台灣，成為最穩定的支持力量。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處副處長陳令欣表示：羅省中華會館自1889年成立以來，一直是僑社的核心與燈塔。無論是促進僑社團結、爭取僑胞權益，或是推動文化傳承、對外交流，都扮演不可或缺的角色。

歡迎儀式後，大家移步中山紀念銅像前，向國父孫中山致敬，獻上花環，高唱「國父紀念歌」緬懷國父豐功偉績，並在銅像前合影留念。在之後的歡迎午宴上，大家齊唱「中華民國頌」，氣氛相當熱烈。整個歡迎活動有超過百人參加，賓主互贈紀念品。