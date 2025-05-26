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南加中山華文學校揭牌 設「臺灣華語文學習中心」

記者邵敏／天普市報導
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「臺灣華語文學習中心」25日在中山華文學校舉行揭牌典禮。（記者邵敏／攝影）
「臺灣華語文學習中心」25日在中山華文學校舉行揭牌典禮。（記者邵敏／攝影）

25日揭牌典禮當天，貴賓雲集，場面熱鬧。（記者邵敏／攝影）
25日揭牌典禮當天，貴賓雲集，場面熱鬧。（記者邵敏／攝影）

由僑委會核定設立的「臺灣華語文學習中心」（TCML），25日在中山華文學校舉行揭牌典禮。至此，全美已設立60多所TCML，全面推動成人華語文學習。

位於洛杉磯天普市的中山華文學校，25日揭牌儀式由僑務委員會副委員長張良民主持。張良民表示，「臺灣華語文學習中心」提供優質多元的華語教學，與本地有豐富經驗的中文學校合作，希望藉此中心成立，複製更多成功模式。25日除為中山華文學校TCML揭牌外，張良民也與洛杉磯地區多所僑校代表進行教學交流座談，深入了解各校現況與發展需求。

25日揭牌儀式由僑務委員會副委員長張良民主持。（記者邵敏／攝影）
25日揭牌儀式由僑務委員會副委員長張良民主持。（記者邵敏／攝影）

中山華文學校董事長郭元培在揭牌典禮指出，學校自1982年創校以來，至今已有43年，取名「中山」，有其歷史傳承意義。該校早年由越柬寮僑界創立，歷經金融風暴與疫情挑戰，學校始終致力推動華語文學習與中華文化傳承。此次成功獲批設立，除延續過往與商會、市政府的合作經驗外，也將結合僑委會豐富資源，開創成人華語教育新局面。

國會議員趙美心（右），向中山華文學校董事長郭元培（左）頒發證書。（記者邵敏／攝影...
國會議員趙美心（右），向中山華文學校董事長郭元培（左）頒發證書。（記者邵敏／攝影）

中山華文學校現任校長車慶餘表示，目前報名學員多為年輕專業的上班族，反映華語學習在國際就業市場中的競爭力與需求。

TCML起源於2020年台美教育倡議簽訂後，專為18歲以上成人設計華語學習計畫，於2021年啟動。經過四年多推動，目前全美已設立60多所TCML。隨著中山華文學校的正式揭牌，將促進南加地區華語學習與文化交流，為華語教育注入新活力。

25日揭牌典禮當天，貴賓雲集，駐洛杉磯台北經文處處長紀欽耀、國會議員趙美心、洛僑中心主任鍾佩珍、行政院政務顧問陳玲華、羅省中華會館主席聶澤英等到場。

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