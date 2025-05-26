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台灣旅館業者聚首洛城 見證新舊會長交接傳承

記者張庭瑜╱洛杉磯報導
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歷任會長登台接受表揚。（記者張庭瑜/攝影）
歷任會長登台接受表揚。（記者張庭瑜/攝影）

北美洲台灣旅館公會聯合總會與南加州台灣旅館業同業公會，24日在洛杉磯Westin Bonaventure Hotel舉辦年會暨會長交接，吸引近400僑界人士參與。南加州台灣旅館業同業公會新會長劉明岳強調推動傳承與創新，卸任會長張郁芬回顧任期收穫。極光打擊樂團演出揭開序幕，現場播放歷年影像並發行特刊。

前會長汪蔚興（左）將印信交予新任會長彭鈺絢（右）。（記者張庭瑜/攝影）
前會長汪蔚興（左）將印信交予新任會長彭鈺絢（右）。（記者張庭瑜/攝影）
在紀欽耀（中）見證下，卸任會長張郁芬（左）將印信交接予新任會長劉明岳（右）。（記...
在紀欽耀（中）見證下，卸任會長張郁芬（左）將印信交接予新任會長劉明岳（右）。（記者張庭瑜/攝影）
頒獎儀式上，多位受獎人與眾議員趙美心（左三）合影留念。（記者張庭瑜/攝影）
頒獎儀式上，多位受獎人與眾議員趙美心（左三）合影留念。（記者張庭瑜/攝影）

視頻來源：記者張庭瑜

開幕由極光打擊樂團登台演出，該團由身障人士組成，以音樂展現生命韌性，獲現場熱烈掌聲。活動透過大螢幕回顧歷年影像，發行紀念特刊，致敬創會前輩，展現世代傳承。會長交接儀式由駐洛杉磯台北經文處處長紀欽耀見證，僑務委員會副委員長張良民頒發榮譽狀，包括賀狀予新任總會會長彭鈺絢，感謝狀予卸任會長汪蔚興；另頒賀狀予南加州新任會長劉明岳，感謝狀予卸任會長張郁芬。

極光打擊樂團在慈善募款活動中登台演出，展現生命韌性，與嘉賓一同合影。（記者張庭瑜...
極光打擊樂團在慈善募款活動中登台演出，展現生命韌性，與嘉賓一同合影。（記者張庭瑜/攝影）
金映玉（左）頒發國會表揚狀給業者代表。（記者張庭瑜/攝影）
金映玉（左）頒發國會表揚狀給業者代表。（記者張庭瑜/攝影）

劉明岳表示，公會已走過半世紀，未來將在傳承與創新間推動組織發展，協助會員因應科技與產業變化。張郁芬回顧三年任期，提及從活動規畫、跨界合作到領導學習，皆為寶貴歷程。

紀欽耀讚揚業者的專業與服務精神，指出台式服務已獲國際肯定，並鼓勵新一代延續傳統，開創未來。張良民分享與南加州公會建立的深厚情誼，肯定業者導入人工智慧提升營運，對公會未來充滿信心。

多位政要出席活動，包括聯邦眾議員趙美心、金映玉（Young Kim）、紀欽耀伉儷等。

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