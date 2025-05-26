88Rising十周年嘉年華 亞裔音樂美食藝術展 演出陣容歷年最大

亞裔音樂廠牌88Rising將在5月31日和6月1日在巴沙迪那（Pasadena）的玫瑰碗開啟為期兩天十周年嘉年華，活動請來韓國K-pop領軍人物表演。（88Rising官網圖片）

亞裔 音樂廠牌88Rising將在5月31日和6月1日在巴沙迪那的玫瑰碗開啟為期兩天的十周年嘉年華，活動不僅有韓國K-pop領軍人物表演，還有各種亞洲美味及亞裔藝術家的沉浸式藝術展，可謂亞裔文化全方位展示。

88Rising從2018年開始，每年都會在世界各地舉辦Head In The Clouds音樂盛典，今年再次來到洛杉磯 ，慶祝以亞洲為中心的音樂、藝術和美食。今年的演出陣容可謂歷年最大規模，包括G-Dragon、二代女團鼻祖2NE1、韓國R&B暗黑詩人Dean、視覺系藝術家DPR Ian、Rich Brian、Porter Robinson (DJ Set)，還有備受期待的Higher Brothers重聚等。值得一提的是，活動還捐贈25萬美元支援伊頓野火災區重建。

88Rising在2021年於洛杉磯舉辦Head In The Clouds音樂盛典。（記者張宏/攝影）

現場除亞洲音樂還有亞洲美食，今年的美食和飲料也代表亞洲街頭美食的最佳品質，包括Bang Bang Noodles、Good Alley、Heng Heng Chicken Rice、Iki Ramen x Iki Nori、Jilli等，還有南加 當地的珍珠奶茶和茶飲供應商Sunright Tea Studio、Odd One Out Tea、Bluey&Co等。

美食節策展人Jared Jue表示，看到夜市社區的夫妻店，與全球流行歌星同台亮相，真是令人難以置信。

亞洲藝術家的作品，也是現場亮點。活動舉辦沉浸式藝術展，包括巨型雲朵裝置和亞裔藝術家聯名展等，滿足視覺、聽覺和味覺的360度亞洲文化展示。詳情登錄https://la.hitcfestival.co