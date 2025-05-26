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調漲旅館員工時薪至30元 洛市議會通過

編譯陳盈霖／綜合報導
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洛市議會日前投票通過增加酒店與機場員工最低工資。（截圖自NBC 4電視台）
洛市議會日前投票通過增加酒店與機場員工最低工資。（截圖自NBC 4電視台）

NBC 4電視台報導，洛市議會日前以八比三，批准提高洛杉磯市酒店和洛杉磯國際機場員工最低工資提案，2028年前，最低工資逐步提高至每小時30美元。市議會本月初以12比三的票數初步通過該提案，23日表決授權修訂城市的生活工資和酒店員工最低工資條例。目前該案送交市長貝斯簽署。

根據修訂後版本，酒店和機場員工7月起將獲得每小時22.5美元薪資，之後三年內，每年增加2.5美元。2026年7月，每小時賺取25美元，2027年7月每小時增至27.5美元，2028年7月達每小時30美元。此外從2026年7月起，健保補貼增至每小時8.35美元。

酒店業者和部分商界人士警告，此計畫可能威脅已處不穩定狀態的產業。他們指出，勞動力成本上升，可能迫使一些企業在當前旅遊業面臨挑戰的時期關閉。

市議會對整體計畫提出多項修訂版本，試圖解決部分反對意見。根據城市新聞社，洛市議員拉里格茲（Monica Rodriguez）、朴翠西 （Traci Park）、李約翰（John Lee）投反對票，雅羅斯拉夫斯基（Katy Yaroslavsky）、拉曼（Nithya Raman）、那札里安（Adrin Nazarian）和帕迪拉（Imelda Padilla）缺席。

新政策出台，將影響擁有60間以上客房的酒店，及洛杉磯國際機場私人企業，如航空公司和特許經營商等。洛市還將設立一項公共客房清潔培訓要求，類似聖塔蒙尼卡和西好萊塢的政策。根據規定，酒店員工需接受至少六小時培訓，包括了解自己的權利與雇主責任，及如何辨識和應對人口販賣、家庭暴力或暴力行為等。

目前洛市酒店員工每小時工資為20.32美元，機場員工為19.28美元，另加每小時5.95美元的健保補貼，合計25.23美元。酒店業者和機場特許經營商批評工資上漲計畫，認為這將顯著增加勞力成本，可能迫使部分企業關閉。

洛杉磯國際機場 健保 好萊塢

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