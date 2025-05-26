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「大又美法案」 低、中收入減稅較多 高收人鬆綁有限

記者楊青／洛杉磯報導
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洛杉磯資深稅務專家楊逸凡。（本報檔案照）
洛杉磯資深稅務專家楊逸凡。（本報檔案照）

川普「大又美法案」眾院過關，個人所得稅、小費與加班工資等全面鬆綁；同時推出「川普儲蓄帳戶（MAGA savings accounts）」，由政府提供「種子資金」給與新生兒父母儲蓄和企業資助免稅優惠，為美國新生代獲得持續的優良教育未雨綢繆。

洛杉磯資深稅務專家楊逸凡解讀「大又美法案」表示，新法案為低收入家庭增加標準扣除、兒童抵免擴大、小費免稅等減負；對中產階層，則保持低邊際稅率結構，提高聯邦和州稅抵扣，家庭抵稅空間變大；對高收入家庭和個人保持了37%的最高稅率，整體減稅但幅度有限。她表示，新法案一方面延續並擴大2017年減稅政策，另一方面增加了很多新內容，涵蓋各年齡層的民眾和公司企業。

楊逸凡特別提到「大又美法案」中的「川普儲蓄帳戶」。她表示，該儲蓄帳戶提出從2024年至2028年的新生兒，可獲得美國政府發給的1000美元「種子資金」，帳戶中的收益，免徵聯邦資本利得稅；同時父母可額外追加存款，每年上限為5000美元，享有限額免稅增長；而孩子父母公司雇主為員工子女的MAGA帳戶提供配套資金，可獲公司所得稅抵扣。MAGA帳戶一直可以持續到孩子18歲時可有條件使用，包括用在教育、購房和創業等方面，30歲以後則可無條件取出使用。該法案預期2025年正式啟動。

楊逸凡表示，中產家庭和年長人士，也將可從「大又美法案」中獲益，SALT（State and Local Tax Deduction Cap）上限提高，年收入在50萬美元以下的家庭，其州和地方稅的抵扣上限將從目前的1萬美元提高到4萬美元，這將相當程度為加州、紐約這樣的高稅州中產階層減負。

此外，65歲以上年長者，調整後單身年總收入不過超過7萬5000美元，或已婚聯合申報總收入不超過15萬美元，可享受額外4000美元扣除。

她表示，「大又美」還延長了遺產與贈與稅豁免額優惠，從2017年的1000萬美元增加到1500萬美元，並將1500萬美元設為永久性免稅起點，每年按通膨調整。

不過楊逸凡表示，她對新法「私立大學的捐贈人將不予免稅」深感費解。楊逸凡認為，美國頂尖大學長期以來由於善款源源不斷而持續優秀，捐款應該得到稅務減免的優惠鼓勵，方能形成良性循環。

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