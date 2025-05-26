安大略機場 6月2日起增直飛台北航班

安大略機場今夏將新增12個國內與國際航點。（取材自ONT官網）

為迎接暑期旅遊旺季，南加 州安大略國際機場（ONT）宣布，今夏新增12個國內與國際航點，並恢復多條暫停航線，預計自5月23日至9月1日（勞工節）期間，將有約222萬人次旅客經該機場出入，較去年同期成長1.7%。

安大略機場近年積極拓展國際航線，機場發言人蘭伯特（Steve Lambert）指出，許多旅客希望機場能開通更多海外航點，如今已逐步實現。

新增航點包括：巴爾的摩（Baltimore, Maryland）、芝加哥（Chicago, Illinois）、雷昂（León）、洛斯卡波斯（Los Cabos）、莫雷利亞（Morelia）及台北（Taipei）。其中，巴爾的摩航班降落於服務華府地區的巴爾的摩／華盛頓國際機場（BWI）；芝加哥航班，則飛抵奧黑爾國際機場（ORD）。

機場並宣布，紐約甘迺迪國際機場（JFK）每日直飛航班，將於今夏恢復。前往鹽湖城、沙加緬度與達拉斯／福和市（Dallas–Fort Worth）的航班，每日增加一至二班次。

備受華人關注的台北航線，也有重大進展。總部位台灣的星宇航空 （STARLUX Airlines）將於6月2日起開通安大略直飛台北航班，每周四班。這條新航線預計吸引大量南加華人與台灣旅客。

目前安大略機場已有中華航空提供往返台灣航班，加上星宇航空，進一步強化南加州 與亞洲的空中連結。

在墨西哥航線方面，Volaris航空將於7月起新增每周14班，包括：7月4日起每日飛往洛斯卡波斯；同日起每周三班飛往雷昂／巴希歐（León/Bajío）；7月5日起每周四班飛往莫雷利亞；瓜達拉哈拉（Guadalajara）航線則新增第二班每日航班。哥倫比亞航空公司阿維安卡航空（Avianca）近期也開通飛往薩爾瓦多聖薩爾瓦多（San Salvador）的航班，使安大略機場的國際航線持續拓展。

機場方面表示，未來將繼續與各大航空公司合作，爭取更多航點，滿足南加州多元族群與旅遊需求。