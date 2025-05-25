爾灣前議員金太美謊報住處 恐終身不能參選

金太美還在擔任市議員時的照片。（爾灣市議會直播畫面）

爾灣前市議員金太美（Tammy Kim）被控在2024年至2025年間，謊報居住於該市第五選區，雖然她在2024年的普選中落選，也被取消2025年特別選舉的資格，但依然觸犯多項輕重罪。全部被判有罪的話，她將入獄至少11年，且1971年出生的她終身不能再參政。

橙縣 檢察長辦公室近日的公告指出，金太美實際住所在第三選區，但卻在2024年中宣稱她住在第五選區，並於年底觸犯包括投假票等多項罪名；2025年1月，她又謊稱住在第五選區，並要參加4月的議員補選，但卻因舉發而遭取消資格。

金太美可能觸犯的罪名包括，提供虛假證明的三項偽證重罪指控，提交虛假申報的三項重罪，民選官員協助違法投票 的一項重罪，提交虛假提名文件的一項重罪，知情且投下假票的一項重罪，選民不實登記的一項重罪，與提供虛假聲明的一項輕罪。偽證重罪一旦確認，她將不能再度參選。

檢方指出，她所涉指控，全部確定有罪的話，合計最高刑期為，州立監獄服刑10年另8個月，縣立監獄6個月。金太美在2020年至2024年擔任議員。之前她的住所都在第三選區，但謊稱搬到第五選區。

調查顯示，2024年5月，她將駕照與選民登記改到Alaris Aisle的一間民房，但實際上沒有搬過去，而且韓裔 屋主並不知情。她最後在11月5日的市議員選舉中落敗，市長之路戛然而止。她當天也在第五選區投下選票，違反必須住在當地才能投票的規定。

到了2025年1月，她被控以400美元的代價租下Willowrun的一個房間，但卻再度與當天更改駕照住所，一周後又以Willowrun的地址參選第五選區的特別選舉。

但同時間，金太美謊報住所的消息已然傳開，除了報章媒體報導，橙縣選務官也在2月接到高等法院的命令，要求廢止她的參選資格，她因此喪失了參加4月15日補選的資格。