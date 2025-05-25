對抗通膨 專家建議紀錄開支穩健理財

通貨膨脹下，做好財務規畫很重要。（示意圖，取材自Pexels）

「西北互助人壽保險 公司」（Northwestern Mutual）近日發布2025年進展與計畫研究，顯示通貨膨脹 是美國人2025年最擔心的財務問題。該保險公司的專家提供五點建議，幫助家庭更好地對抗通膨。

儘管沒有人能控制得了通貨膨脹，但是每個人可以控制自己對付通貨膨脹的方式。以下是幾個建議，讓民眾重新掌控未來財務：

1，紀錄開支，並列出花錢的優先順序。通過編制預算，可以看到是否需要縮減開支。對某些事情說不，就能讓您對其他事情說是。紀錄開支的主要目標在於實現每個月進來的錢多於出去的錢。

2，為生命中的高低起伏預做準備。為了應對生活中的突發情況如地下室突然淹水、汽車拋錨、突然發病等，可以建立緊急基金帳戶，存入相當於三至六個月所需的開支。

3，為未來儲備積蓄。退休 當然是儲蓄的最大目標之一，但是儲蓄還有許多其他目標：教育、買房、籌辦婚禮等。可以設定自動轉帳，最終能累積到所需要的金額。

4，建立或調整財務規畫可以諮詢理財顧問，完成或調整以上幾項理財內容。

5，努力尋找穩健的平衡點，從政策的改變和社會衝突到利率起伏和市場波動，無法預知的未來令人憂心忡忡。可以諮詢專業的財務規畫師，讓自己能夠用適當的觀點來看待這些惱人的外在因素，並且將注意力集中在能夠管控的事物上。